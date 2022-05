El diseñador Gabriel Lage al ver a la reina Letizia con su vestido: "No lloraba así desde que era pequeño"

Al otro lado del teléfono, a 10.000 kilómetros de distancia, se entrecorta de emoción la voz de un hombre que lleva más de tres décadas dedicándose a la moda y que con un pequeño gesto ha visto recompensado todo este tiempo de esfuerzo, trabajo y dedicación constante.

Él es Gabriel Lage (56 años), el famoso diseñador argentino que ha debutado en el vestidor de la reina Letizia (49) y lo ha hecho por todo lo alto: en una cena de gala ofrecida por los soberanos al emir de Qatar y su esposa, la jequesa, en el Palacio Real de Madrid. El vínculo de Lage con España es sanguíneo: su padre era un sastre gallego y lleva en su alma el amor por nuestro país, también el suyo, pues así él lo siente.

El próximo mes de septiembre, junto a la gemóloga y perito en gemas Lisi Fracchia -quien, por cierto, también ha conquistado a Letizia con sus espectaculares joyas-, presentará nueva colección en un desfile que tendrá lugar en la embajada argentina en la capital.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en la cena de gala ofrecida este martes 17 de mayo. Gtres

Tras la revolución suscitada por la creación de Gabriel Lage -una pieza única, de silueta evasé, base de tul en tono champán con hilos platino formando dibujos arabescos y apliques laminados plata e incrustaciones de cristal- EL ESPAÑOL ha contactado con él para conocer cómo ha vivido este momento único.

"Te soy sincero. Fue un día de mucha emoción. Desde pequeño no lloraba de esa manera. Cualquier cosa me hacía llorar, me emocionaba mucho. Se extendió mi día hasta las dos de la madrugada con gente llamándome, felicitándome... Me acosté tarde y me levanté a las ocho y media de la mañana y ya me explotaba el teléfono", declara, con un nudo en la garganta, a este diario.

Gabriel, ante todo, enhorabuena. ¿Cómo se enteró de la noticia de que la Reina llevaba un vestido suyo?

La realidad es que nosotros tomamos el primer contacto indirecto con Casa Real cuando vestimos a Juliana Awada, la ex primera dama argentina, la esposa de Mauricio Macri. Juliana y doña Letizia tienen muy buena relación y, en su momento, indudablemente Letizia debió de prestar atención a quien vistió a Juliana. Es muy extraño esto de haber llegado hasta allí. Busco desde dónde surgió y creo que fue ese momento. También nosotros trabajamos desde hace unos años con un showroom de prensa en Madrid. Mi padre era español, un sastre de Taboada, de Lugo, de Galicia, y me inculcó España como mi hogar. Eso ha hecho que yo tenga interés siempre en llegar a España. Mira, hace muchos años me decían 'tienes que llegar a Milán' y yo decía 'primero quiero llegar a Madrid'. Todas estas pequeñas cosas nos han facilitado la entrada a Madrid. Irene Pérez, de The Basement, es la que hizo el contacto, el trabajo es de ella. De ellos.

¿Fue una sorpresa?

Ellos nos contaban lo que iba sucediendo. Sabíamos que había un vestido que tenía posibilidades de que fuera usado, pero no sabíamos nada más.

¿No es difícil realizar un trabajo de costura a medida cuando no se puede hacer un fitting presencial con alguien?

Depende de muchas cosas. Indudablemente hemos tenido suerte de que todo haya ido tan bien sin haber tenido un contacto directo. La reina Letizia está fabulosa. Fue una alegría impresionante. Una emoción absoluta. Es un momento en el que se mezcla el orgullo, el amor, la pasión... todo junto. Es muy difícil explicar esto desde Argentina. Es complicado hacer moda desde Argentina. Estamos muy lejos de lo que es moda en el mundo. No es lo mismo un diseñador francés, español o italiano que uno argentino. Podemos tener la misma calidad y tener la misma fuerza, pero por más que uno tenga sus sueños de llegar a esto, no creemos que se puedan cumplir. Trabajamos muy duro aquí en Argentina. Yo lo hago desde hace 30 años y la gente sigue diciéndome que estoy loco por hacer alta costura en Argentina. Estas cosas, el hecho de que la reina Letizia haya llevado este vestido, dan un valor muy fuerte a los artesanos que trabajan con nosotros.

La reina Letizia vestida por Felipe Varela y Juliana Awada vestida por Gabriel Lage. Gtres

¿Por qué cree que se decantó por este diseño y no otro? ¿Qué tiene de especial?

Es una pieza divina. Estoy de acuerdo con la elección. Supongo que es una cuestión de gustos, habrán pensado que es especial para este momento, tiene también lo que protocolariamente necesita para este acto... se habrán sumado varias cosas como para que la elección haya sido esta.

¿Se ha notado la repercusión en las redes sociales, las ventas, su página web?

Absolutamente. Fue una explosión. Realmente fue una explosión. Esta mañana pensé que no podía contestar a todos. Las redes explotaron. Llegar a esto es increíble para nosotros, pero aún más increíble es que la prensa lo haya tomado de la manera que lo tomó, es decir, adulando este vestido y el estilo de doña Letizia. Estamos felices de los comentarios de la prensa. Ha sido un orgullo para la prensa argentina también. En general aquí nos miman, pero esto ha sido la coronación de nuestra carrera sin ninguna duda.

Y nunca mejor dicho, ¿no?

¡Es verdad!

Y si alguien de a pie quisiera comprar el diseño que lució la reina Letizia, ¿cuál sería su precio?

Nosotros trabajamos a medida, por tanto, es muy difícil dar precios sin saber qué quiere cada persona. Tratamos de no repetir, por más que en algunas colecciones sí que se hacen más vestidos. Pero lo normal es que los vestidos no se repitan. Yo quiero que haya una pieza por continente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de GABRIEL LAGE (@gabriellagecollection)

Aunque sea difícil, ¿una horquilla de precios?

Tenemos vestidos que van desde los 3.000 dólares hasta 9.000 dólares. Es un rango muy fuerte que depende del estilo y de un montón de cosas. Trato de no dar precios porque puedes asustar a alguien y, a lo mejor, lo que quiere no tiene ese valor, sino mucho menos. Es perjudicial el tema de los precios. Por más que tenemos una mano de obra muy bien pagada en Argentina, sin duda el trabajo artesanal aquí es más económico que en Europa. Eso también hace que seamos más competitivos en el mundo. Es real, es así.

Defina el estilo de la reina Letizia.

Superelegante, con mucho estilo y con mucha personalidad.

