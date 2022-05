Letizia, cuidado con el dedo índice: su "inadecuado" gesto con el emir de Qatar

"Señalar con el dedo nunca es educado y estar junto al emir de Qatar puede poner este gesto más en evidencia todavía". Así habla a EL ESPAÑOL Amparo Torres Menéndez, consultora de Comunicación y profesora de Protocolo Institucional y Comunicación Corporativa en la Universidad de Nebrija, tras el último gesto de la reina Letizia (49).

La cena de gala ofrecida por los Reyes al emir de Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani (41), y su esposa, Sheikha Jawaher Bint Hamad Bin Suhaim Al Thani, ha dejado, como era de esperar, momentos para el recuerdo. Tras el tradicional posado y el besamanos de las autoridades en el Salón del Trono, ya dispuestos en la extensa mesa del Gran Salón, Letizia extiende su dedo índice para explicar al mandatario árabe algo inaudible.

Pero ¿qué dice el protocolo en relación a estos ademanes de Letizia? "El protocolo se ajusta a los tiempos, a la naturalidad y a la espontaneidad aunque sean autoridades. Hay que verlo en el contexto. Quizá haya sido cuestión de un segundo. No es educado ni adecuado señalar con el dedo, pero no quiero tampoco demonizar a la Reina", añade Amparo Torres.

La reina Letizia gesticula a la hora de hablar con el emir de Qatar.

Y continúa: "La naturalidad, la autenticidad, siempre, por supuesto, con educación es la línea en la que está evolucionando el protocolo. Por supuesto, teniendo en cuenta a quién tienes delante, que es una cultura muy distinta y a la que hay que respetar, como a todas. Pero la cultura árabe es especialmente compleja. Hay que tener en cuenta sus necesidades. Desde el punto de vista del protocolo, esa imagen no es muy afortunada, pero si nos ponen una lupa a todos en cada gesto de nuestras actividades diarias seguro que todos metemos la pata. Somos seres humanos".

"Es un gesto natural y espontáneo. Hay que ser uno mismo. Y si ese gesto en su contexto está suavizado por otros gestos más educados, quizá funciona. También es a lo que se arriesgan los personajes públicos, a que estos pequeños gestos desafortunados se viralicen y salgan a la luz. Hay que tener en cuenta la personalidad de la Reina, que tampoco es bueno que la pierdan. Hay que dejar una huella personal, siempre y cuando no se salga de contexto y no se salga. El protocolo no es rígido: va de armonía, elegancia y equilibrio", concluya la experta consultada por este periódico.

La reina Letizia podría haber utilizado el dedo índice para reforzar su mensaje en inglés.

En la misma línea se encuentra Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo: "El protocolo no habla de gestos. Se refiere a gestos en el saludo, en la cubertería... pero en este caso hablamos de comunicación no verbal. Letizia siempre ha gesticulado mucho. Cuando empezó en la televisión, Pedro Erquicia le decía que no moviese tanto las manos, algo que mejoró con el paso del tiempo".

"En este caso, junto al emir, yo creo que es un tema de idioma. Seguramente Su Majestad esté hablando en inglés, una lengua que no manejaba de manera fluida al principio y que perfeccionó. Quizá ese gesto sea para reforzar su mensaje. No me parece reprochable ni fuera de tono. Estaría fuera de tono que el emir se aburriese porque la Reina no le habla en toda la cena", apunta, rotunda Fernández.

La ausencia de tiara

Los seguidores del estilo de Letizia, los fervientes amantes del protocolo, esperaban como agua de este mismo mes de mayo que Su Majestad desempolvase alguna de las impresionantes tiaras que atesora en el joyero de pasar. No obstante, la Reina sacó el resto de la artillería pesada, excepto esa. No hubo tiara ni tampoco banda de la orden de Carlos III, pero sí que estrenó vestido de alta costura y pendientes cuajados de brillantes, regalo del emir de Qatar. Respecto a la tiara... ¿error o acierto dentro del protocolo?

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, en la cena de gala ofrecida este martes 17 de mayo. Gtres

"El protocolo no exige nada, el protocolo recomienda. Para nosotros, las personas que trabajamos en esto, es muy importante. Y en este caso, el uso o no uso de tiara ni siquiera es una recomendación protocolaria: es una tradición de la Familia Real española", comienza relatando Marina Fernández tras la consulta de este periódico.

Y prosigue: "En las cenas de Estado, las damas de la realeza española lucen las joyas que pertenecen a la familia. Letizia no se está saltando el protocolo por no ponerse la tiara. De hecho, en este caso concreto, recibiendo a los qataríes, no estaba desoyendo tampoco a la tradición. Cuando se recibe a jefes de Estado de origen árabe, la tradición es que la Reina no lleve tiara porque sus homólogas suelen ir tocadas con un velo".

"Para que esa diferencia no sea tan fehaciente y quede equilibrada, que, en el fondo, ese es el objetivo del evento -mostrar las buenas relaciones entre ambos países- es un gesto de buenos anfitriones hacia las personas que recibes. Sólo hay que echar un poco la vista atrás. En 2011, vinieron el antiguo emir de Catar junto a la jequesa y fueron recibidos por los entonces reyes Juan Carlos y Sofía y los príncipes de Asturias. Ahí ni doña Sofía ni doña Letizia llevaron tiara", concluye.

