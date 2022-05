La sorpresa de Letizia en la cena de gala de Qatar: sin tiara, pero con un espectacular vestido joya

Noche de gala, sin ningún tipo de restricciones. A pesar de que tras la pandemia ya habíamos celebrado alguna cena en el Palacio Real, esta es la primera en la que podemos ver a todo el mundo sin mascarilla, como si todo volviera a la normalidad.

La primera jornada de la visita de Estado a España del jeque Tamim Bin Hamad Al Thani (41 años), emir de Qatar, su esposa, termina con esta velada por todo lo alto, la primera que los Reyes celebran en seis meses.

Felipe VI (54) y Letizia (49) ejercen de anfitriones en el Palacio Real de Madrid, que recupera todo su esplendor para esta cita que tiene una gran relevancia en el ámbito económico y político.

El vestido que ha lucido la Reina para su cena de gala este martes 17 de mayo de 2022. Gtres

Además, supone el primer viaje a nuestro país del mandatario de Oriente Medio desde que asumió sus funciones en 2013 tras la abdicación de su padre. También se trata del debut de la jequesa, que es la primera de sus tres esposas. Así que es una noche de estreno para todos en la que nuestra Reina no ha querido ser menos y ha estrenado también.

Pero, sin duda, la sorpresa de la jornada es que Letizia ha decidido no llevar tiara, que suele ser lo habitual en este tipo de veladas. Puede que sea un guiño a la jequesa, que al no estar en su país no se ha cubierto la cabeza y ha vestido al más puro estilo occidental.

La reina Letizia luciendo su vestido dorado con brocados y manga acampanada. Gtres

Y aunque nos hemos quedado con ganas de joya en forma de corona, lo hemos compensado con el precioso vestido que ha lucido Letizia, un estreno por todo lo alto del diseñador Gabriel Lage.

Lo que más llama la atención del diseño es la tela. Se trata de un brocado en color champán que se hace transparente en la zona de las mangas, que son largas y terminan en un ligero volante. De cuello redondo y sencillo, el vestido termina en una preciosa cola, no muy larga, que le da el toque de gala y que quedaba maravillosa con las alfombras de los salones del Palacio Real.

Los pendientes que ha lucido la Reina este martes 17 de mayo en Palacio. Gtres

Hoy los pendientes, que han sido las únicas joyas que ha lucido la Reina, también eran nuevos, unos pendientes montados en forma de árbol en diamantes preciosos. Se veían perfectamente gracias al moño que ha lucido Letizia con un ligero tupé. También ha llevado, claro, el anillo de Karen Hallam, aunque es más bien bisutería y no joyería.

