El atrevido vestido 'cut out' de Letizia, a examen: esto es lo que opinan los expertos en moda y protocolo

El último vestido de Letizia (49 años) ha provocado un auténtico revuelo mediático. Nunca se la había visto con un look tan atrevido en un acto institucional, ni siquiera en sus momentos de ocio como sus vacaciones en Mallorca o sus salidas en familia.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿resulta acertado el estilismo de la Reina teniendo en cuenta que se trataba de una cita de su agenda real?, ¿hay una intención detrás de esta sorpresa estilística? EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con varios expertos en moda, y también en comunicación y protocolo para conocer su opinión.

La imagen de la esposa de Felipe VI (54) resulta inédita. La estilista y experta en asesoría de imagen, Piluka Echegaray, considera que la elección del diseño fucsia cut out de la firma Cayro Woman es discutible si atendemos a las reglas del protocolo.

La reina Letizia este pasado martes 10 de mayo presidiendo el acto. Gtres

"Es un vestido precioso, que le sienta muy bien y a nivel morfológico muestra su esbeltez, porque tiene cuerpo para llevarlo. Es súper tendencia, elegante y sexy, lo que quizá no me parece tan adecuado sería haberlo elegido para un evento tan formal como el de la Cruz Roja. Es demasiado atrevido, dejando a la vista sus abdominales...", asegura.

En cuanto a las consecuencias que ha tenido el look elegido, Pilar considera que Letizia "ha conseguido llamar la atención con su estilismo y si lo que quería es que se hablara de ello y del evento: objetivo logrado. Ha prevalecido en su estilismo la actualidad, su estado físico, verse ella guapa que el propio protocolo social clásico que ha decidido saltárselo".

Diferente es la opinión de Jesús Reyes, periodista experto en moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunición, que no duda en alabar este nuevo paso adelante de Letizia en lo que a su imagen se refiere.

"Me parece totalmente acertado e innovador ver a una Reina actual como es Letizia vestida con un diseño un poco menos clásico de lo habitual. Ella es una de las mujeres más inspiradoras en moda y tendencias dentro y fuera de nuestras fronteras y debemos entender que tiene el poder y la libertad de poder lucir una pieza en la que, simplemente, se vean poco más de 5 centímetros de su piel. Sigue cumpliendo, en mi parecer, con el protocolo", asegura.

Primer plano del vestido que ha lucido la Reina este pasado martes. Gtres

Su veredicto es elocuente: "La veo sublime, exquisita, actual, cómoda, femenina, elegante y a la vanguardia. Letizia ha marcado tendencia con respecto al resto de Casas Reales de Europa y estoy seguro de que la prensa internacional aplaudirá esta pequeña innovación en su armario".

Más allá de expertos en moda, este medio también se ha puesto en contacto con Amparo Torres Menéndez, Consultora de Comunicacion y Profesora de Protocolo Institucional y Comunicación Corporativa de la Universidad de Nebrija, que hace un análisis desde el punto de vista del protocolo: "Primero de todo, quiero expresar mi admiración por la reina Letizia, creo que ejerce a la perfección su papel, es una profesional de la comunicación y se le nota".

Y añade: "Con especto al vestido que ha llevado en su último acto, entiendo que el protocolo es algo vivo y debe evolucionar, pero, dicho esto, personalmente no me parece acertado lucir un vestido tan llamativo en un evento oficial. En general no resulta elegante y está fuera de lugar, más tratándose de una persona tan relevante como ella. Tampoco veo acertado enseñar sus abdominales, pese a ser perfectos, en un acto formal como este".

En opinión de Amparo se trata simplemente un gesto de "trasgresión a nivel de imagen y una señal de que le gusta la moda". En su opinión lo malo es que se haya desviado el foco de lo verdaderamente importante: "La notoriedad la habria tenido que acaparar la causa del acto, no el vestido de la reina. Me parece un error y un flaco favor a los organizadores, a la Cruz Roja, a quienes ha quitado el protagonismo que merece su labor. Veo cierta incoherencia en el hecho que la Reina quiera que se fijen en su papel insitucional y no en su imagen y luego elija esta prenda tan llamativa que seguro que sabe que acaparará la atención".

(Más información: Letizia combina su vestido lady de Carolina Herrera con unos tacones de Magrit con truco)

Sigue los temas que te interesan