Letizia se declara inocente: su inmaculado look ante la llegada del rey emérito

Letizia (49 años) ha cerrado la semana más rara del año. Entre el emir de Qatar y su suegro, podemos decir que hemos vivido unos días muy intensos. Así que había que bajar la intensidad y tras dos estrenos espectaculares, para su acto de Madrid de hoy, ha tirado de armario. Lo que no significa que no haya acertado, ya que se trata de uno de nuestros looks favoritos.

La Reina ha presidido, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (50), la sesión de apertura de la conferencia organizada por la Fundación Mujeres por África, bajo el título Los puentes de las mujeres. Ya sabemos que Letizia no da puntada sin hilo, y queremos pensar que el color elegido no ha sido casualidad. La esposa de Felipe VI (54) se ha decantado por el blanco para vestir el 19 de mayo, tal vez pensando en levantar una bandera de paz con todo el tema del rey Juan Carlos (84).

Letizia, con su vestido blanco de Pedro del Hierro. Gtres.

Para ello ha rescatado de su armario uno de nuestros looks favoritos, un diseño de Pedro del Hierro sin mangas y con falda de vuelo, al más puro estilo lady. Como decorado solo tiene unas líneas en el cuerpo, todo lo demás es sencillo y elegante. La primera vez que se lo vimos fue en marzo de 2019, durante su viaje de estado a Argentina. Luciéndolo después en dos ocasiones más, ya en suelo español. En cuanto a los complementos, lo ha combinado con los salones destalonados de ante en color camel de CH Carolina Herrera, y un bolso también de la diseñadora venezolana, concretamente el modelo Mini Doma Insignia Satchel, elaborado en piel Mocán. Lo tiene igual Meghan Markle (40), por cierto... Lo llevó en su última visita a Nueva York. La Reina, con su bolso de Carolina Herrera. Gtres. Y si hablamos de las joyas no ha habido sorpresas. Letizia ha llevado unos pequeños pendientes en forma de cubo, con un diamante en el centro, que tiene desde el año 2005 y cuyo origen es un misterio, y el anillo de Karen Hallam.

