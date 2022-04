1 de 10

La colaboradora de televisión, y experta en 'realities', ha colgado en sus redes sociales en las últimas horas esta imagen en la que posa, sonriente y feliz, junto a un hombre que esta semana está de actualidad -pues aparece en una revista del corazón vía exclusiva-, y la pareja de éste, Ainhoa.

Él es Gustavo Guillermo, el chófer, mano derecha y 'ángel de la guarda' de la veterana presentadora María Teresa Campos. Sabida es la estrecha relación que une a Belén Rodríguez con las Campos, pero se desconocía la gran amistad que existe entre ella y Gustavo.

Por lo que se ve en la foto la familiaridad es un hecho. Belén postea: "Yo quiero un novio que me lleve a la Gran Vía, que me diga vida mía y que me quite este calor. Gustavo y Ainhoa".