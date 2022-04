Sonia Ferrer desvela cómo será el vestido de su boda con el inspector de la Policía Nacional Sergio Fontecha

Justo a cuatro meses de darse el 'sí, quiero' con el amor de su vida, el inspector de la Policía Nacional Sergio Fontecha (44 años), la presentadora Sonia Ferrer (44) ya conoce todos los detalles del vestido de novia que lucirá en el día de su boda.

Acompañada por la persona más especial para ella, su hija Laura (11), la presentadora ha aprovechado sus vacaciones de Semana Santa para desplazarse al Atelier de Aire Barcelona y probarse por fin el diseño que lucirá el próximo 30 de julio.

Tras varias horas en el interior, madre e hija abandonaron el establecimiento muy ilusionadas y con una gran sonrisa en el rostro, que refleja que su primera prueba del vestido ha ido a la perfección.

La pareja, y futuro matrimonio, en una imagen de archivo. Gtres

Siempre muy atenta con los medios, y sin ocultar el momento único que está viviendo, Sonia no dudó en comentar cómo está llevando estos últimos preparativos para su gran día. Eso sí, sólo ha desvelado, como detalle, que el vestido será "elegante" y "precioso".

Ha venido a la prueba del vestido.

Sí, a Aire Atelier, a hacer la prueba del vestido. Vamos avanzando. Poquito a poco, sí.

¿Cómo está? Imaginamos que con muchas ganas y mucha ilusión.

Con ganas de que llegue el día ya, la verdad es que sí.

¿No puede explicar un poco cómo es el vestido?

No, claro que no. Es el secreto mejor guardado, no. Será precioso, es lo que yo buscaba y, además, me he dejado asesorar por los mejores.

Sonia Ferrer se prueba por fin su vestido de novia JALEOS

¿Elegante? ¿Moderno, clásico?

Sí, claro que va a ser elegante. Ya está, hasta aquí los detalles del vestido.

Los nervios estarán a flor de piel, ¿no?

Pues es que todavía no, todavía no estoy nerviosa. Lo que estoy es muy ilusionada y con mucha impaciencia. Tengo muchas ganas de que llegue el día y los nervios imagino que llegarán cuando ya tenga el día cerca, pero por ahora es impaciencia, ganas y muy ilusionada.

Y su pareja también estará con muchas ganas.

Bien, también ocupándose de lo que va a llevar, que no lo sé. No pregunto.

Se la ve muy bien acompañada de su hija, que ha venido para asesorarla.

Bueno, es que la opinión de mi hija es fundamental y su consejo siempre es bueno. Además de todo eso, Aire Atelier va a hacer también el vestido de mi niña, así que teníamos que venir las dos.

Sonia Ferrer no es la única que ha estado implicada en la preparación de la boda. Su novio, Sergio Fontecha, también está teniendo una importante participación. Ambos, en palabras de la presentadora, van "de la mano" en todo lo referente a su enlace.

Laura, la hija de Sonia Ferrer, fruto de su relación con Marco Vricella, también está implicada en el proceso. "Tiene voz y voto en todo y claro que tendrá un papel significativo en la boda. Absolutamente", confirmó hace un tiempo Ferrer, quien dio a conocer sus planes de boda el pasado 5 de enero en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!.

Sonia Ferrer y Sergio Fontecha en abril de 2021, cuando fueron captados por los fotógrafos. Gtres

"Estoy comprometida con Sergio incluso antes de que él me pidiese matrimonio", expresó entonces Sonia Ferrer, mostrándose muy enamorada y feliz con esta relación que le tomó por sorpresa. "Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme", explicó entonces.

La pareja se conoció de la forma más fortuita posible y a través de un amigo en común. Sergio, que trabaja en el cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid -en concreto con la Unidad de Intervención Policial (U.I.P.)- había quedado con él para tomar algo en Madrid y de manera inesperada, Sonia Ferrer se le acercó a saludarles porque conocía a su compañero.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL la pasada primavera, tras su primer encuentro "tardaron unos días en volver a verse". Sus siguientes citas se concretaron después de que el policía, según desveló en su conversación con ¡HOLA!, le escribiera a la presentadora por Instagram. Ahora han decidido dar un paso más en su relación y se preparan para unirse en matrimonio.

