Sonia Ferrer desvela los detalles de su boda con el inspector de la Policía Nacional Sergio Fontecha

Sonia Ferrer (44 años) vive uno de los mejores momentos de su vida. La presentadora se encuentra en medio de los preparativos de su boda con el inspector de Policía Nacional Sergio Fontecha (44), con quien se comprometió antes de Navidad tras un año de relación.

"Estoy intentando encontrar el dónde todavía. No es fácil" ha desvelado la televisiva a Europa Press. Lo que sí tiene claro, de momento, es el entorno donde le gustaría llevar a cabo su enlace, previsto para el próximo verano, ya que le gusta el calor. "Será en Madrid y me gustaría que fuese cerca de casa. Vivo en la Sierra y sitios hay unos cuantos", ha comentado. La presentadora también tiene seguro que "será algo pequeñito".

El matrimonio, tal y como ha confirmado Sonia Ferrer, será por lo civil, ya que en 2007 se casó por la iglesia con Marco Vricella. Para su futuro marido, Sergio Fontecha, también será su segunda boda. El Policía Nacional se divorció en 2016 tras dos años de relación matrimonial.

"Estoy muy, muy ilusionada con los preparativos, pero todavía estoy intentando organizarlo. Estoy en los inicios y tengo poco que contar por el momento", ha admitido. Hasta ahora, Sonia Ferrer reconoce que "no está nerviosa", pero se considera "una persona impaciente" y por ello quiere avanzar con los detalles. "Tengo ganas de saberlo ya todo", ha bromeado.

Sobre el vestido de novia, tampoco tiene mayor información. De hecho, hasta el momento, Sonia ni siquiera ha comenzado a mirar opciones. "El primer paso es saber el dónde y el cuándo. A partir de ahí, todo lo demás. Hasta que eso no lo tenga claro, no me pondré en marcha con el resto", ha expresado. No obstante, sí tiene conocimiento de su estilo. "No soy clásica, pero sí muy romántica", ha apuntado la catalana, a quien le gustan los diseños sencillos.

Pero Sonia Ferrer no es la única que ha estado implicada en la preparación de la boda. Su novio, Sergio Fontecha, también está teniendo una importante participación. Ambos, en palabras de la presentadora, van "de la mano" en todo lo referente a su enlace. "Igual que yo, está intentando conseguir un sitio y una fecha", ha asegurado.

Laura (11), la hija de Sonia Ferrer, fruto de su relación con Marco Vricella, también está implicada en el proceso. "Tiene voz y voto en todo y claro que tendrá un papel significativo en la boda. Absolutamente", ha confirmado la televisiva, quien dio a conocer sus planes de boda el pasado 5 de enero en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!.

"Estoy comprometida con Sergio incluso antes de que él me pidiese matrimonio", expresó entonces Sonia Ferrer, mostrándose muy enamorada y feliz con esta relación que le tomó por sorpresa. "Conocer a Sergio me pilló en un momento en que yo estaba bastante convencida de que me iba a quedar soltera, y ni tan mal. Me refiero a que no iba a tener una relación porque son demasiado complicadas. Cuando tenía eso asumido, va y aparece, así, para descuadrarme", explicó entonces.

La pareja se conoció de la forma más fortuita posible y a través de un amigo en común. Sergio, que trabaja en el cuerpo de Policía de la Comunidad de Madrid -en concreto con la Unidad de Intervención Policial (U.I.P.)- había quedado con él para tomar algo en Madrid y de manera inesperada, Sonia Ferrer se le acercó a saludarles porque conocía a su compañero. Tal y como desveló EL ESPAÑOL la pasada primavera, tras su primer encuentro "tardaron unos días en volver a verse". Sus siguientes citas se concretaron después de que el policía, según desveló en su conversación con ¡HOLA!, le escribiera a la presentadora por Instagram. Ahora han decidido dar un paso más en su relación y se preparan para unirse en matrimonio.

