Yolanda Font presenta a su hija, Micaela, con la marcada ausencia de su pareja, Antonio Miguel Carmona

Antonio Miguel Carmona (60 años) y su pareja, Yolanda Font (39), ya están en casa disfrutando de su bebé. Cinco días después de la llegada al mundo de su primera hija en común, una niña a la que han llamado Micaela, la actriz ha recibido el alta del hospital madrileño en el que dio a luz.

Lo ha hecho acompañada de su madre, Cuqui Font, y con la llamativa ausencia del expolítico, que no se encontraba con ellas. Pese a todo, la modelo estaba radiante y muy emocionada ante la idea de poder disfrutar de la maternidad en su casa.

Con su hija en brazos, la actriz confirmaba que se encuentra "muy bien" y además aprovechaba la ocasión para agradecer el cariño recibido de los medios de comunicación allí presentes. Si bien Font no ha querido desvelar muchos detalles sobre el parto, sí que se conoce que la niña nació mediante cesárea y pesó 2,350 kilogramos.

Con una gran sonrisa en el rostro y ya subida en la parte trasera del coche, Yolanda intentaba tapar la carita de su hija con una manta, aunque no podía evitar que su gesto de felicidad reflejase el momento tan especial que está viviendo tras el nacimiento de su pequeña.

Como ya avanzó la propia Yolanda hace meses, el nombre elegido para la pequeña ha sido un guiño hacia su propio padre: "Mi padre, que es mi ángel, se llamaba Miguel, al igual que el padre del papá, y el papá se llama Antonio Miguel".

Muy discreta, la actriz ha guardado silencio acerca de la ausencia en un momento tan especial de su pareja, con quien lleva un sólido noviazgo alejado del foco mediático. El que fuera candidato a la alcaldía de Madrid y su novia se conocieron hace unos años, cuando coincidieron en la radio. Él la invitó a su programa, Solos en la noche, transmitido por Radio Inter, la misma emisora en la que la actriz era presentadora del espacio El vodevil.

Aunque en principio se trataba de una relación de colegas, su amistad acabó en un romance que han llevado con discreción. La edad no ha sido un impedimento -se llevan 23 años de diferencia- y a pesar de que no han escondido su amor, teniendo en cuenta el perfil político de Antonio Miguel Carmona, ambos han preferido mantener su intimidad y evitar las exposiciones mediáticas.

Mientras que para Yolanda es su primera hija, para Carmona es la cuarta, ya que tiene otras tres de 20, 17 y 16 años de una relación anterior que acabó en divorcio. Antonio Miguel Carmona se casó en 2001, pero años después puso fin a su matrimonio. Aun así, a día de hoy sigue manteniendo una bonita amistad con su exmujer.

Momento agridulce

Pese a que Font está viviendo una de las mejores épocas de su vida tras haberse convertido en madre, lo cierto es que también está siendo un momento agridulce. Su abuela, a quien consideraba su segunda madre, falleció el pasado 4 a los 101 años, apenas unos días antes de la llegada de Micaela.

"Me consuela saber que Micaela ya es una afortunada porque va a estar muy bendecida por ti, por papá y por mi madrina. Ahora te toca disfrutar de más vida con Dios que te lo dará todo porque te lo mereces. Te querré eternamente", escribía en su cuenta de Instagram.

Y añadía: "Me quedo con esta foto, tu regalo de Reyes Magos para Micaela, tejido por ti, que llevará en sus primeros días. Aún no me creo que no vayas a conocerla por poco más de una semana o menos, con la ilusión que teníamos tú y yo. Pero por eso sé que no te marchas del todo. Ya me he enterado que la estabas haciendo sus manoplas que casi están acabadas para ponérselas nada más nacer y será lo primero que yo haga".

