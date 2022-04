Antonio Miguel Carmona y su pareja, Yolanda Font, dan la bienvenida a Micaela, su primera hija en común

Antonio Miguel Carmona (60 años) y su pareja sentimental, la actriz y modelo Yolanda Font (39), se han convertido en padres de su primera hija en común, Micaela.

La pequeña ha venido al mundo en la madrugada de este jueves 7 de abril de 2022 en el hospital La Zarzuela, en Aravaca, Madrid.

De este modo, el excandidato del PSOE a la alcaldía de Madrid y la intérprete han dado la bienvenida a su primera hija. Tal y como ha desvelado ¡HOLA!, el alumbramiento se ha producido por cesárea y la menor ha pesado 2,350 kg. Se trata de la primera hija de la intérprete y de la cuarta para el político.

Yolanda Font fue quien desveló, en diciembre de 2021, el sexo del bebé con una publicación compartida en su perfil de Instagram. "Feliz con mi amor celebrando que vamos a tener una niña", escribió la actriz.

La actriz desveló el sexo del bebé pocos días después de anunciar su embarazo, también con una imagen compartida en sus redes sociales. "Voy a ser mamá. Estoy feliz", escribió Yolanda Font el pasado 21 de noviembre junto a una imagen en la que se le veía presumiendo de su incipiente tripa mientras posaba en pijama y con una serie de elementos decorativos navideños.

De esta manera, el que fuera candidato a la alcaldía de Madrid y su novia han dado un paso más en su discreta relación. Antonio Miguel Carmona y Yolanda Font se conocieron hace unos años, cuando coincidieron en la radio. Él la invitó a su programa, Solos en la noche, transmitido por Radio Inter, la misma emisora en la que la actriz era presentadora del espacio El vodevil.

Yolanda Font, en avanzado estado de gestación, en una imagen de sus redes sociales.

Aunque en principio se trataba de una relación de colegas, su amistad acabó en un romance que han llevado con discreción. La edad no ha sido un impedimento -se llevan 23 años de diferencia- y a pesar de que no han escondido su amor, teniendo en cuenta el perfil político de Antonio Miguel Carmona, ambos han preferido mantener su intimidad y evitar las exposiciones mediáticas.

Yolanda Font es madre primeriza, pero cuenta con el apoyo y la experiencia de su pareja, quien tiene tres hijas de 20, 17 y 16 años, fruto de su anterior relación, que acabó en divorcio. Antonio Miguel Carmona se casó en 2001, pero años después puso fin a su matrimonio. Aun así, a día de hoy sigue manteniendo una bonita amistad con su exmujer.

El pasado mes de marzo, Yolanda Font desfiló en Madrid Fashion Week, y allí, muy ilusionada, desveló el nombre de su hija: "Es el primer desfile de Micaela". No fue, ni mucho menos, su primer desfile. Yolanda Font tiene una carrera como modelo intachable, habiendo trabajando con reputados diseñadores como Santiago Bandrés y Hannibal Laguna.

A los 17 años, empezó a actuar en obras como El mago de Oz, Hannah y sus hermanas o Noche de juerga de Harold Pinter, pero nunca fue conformista, ya que tras acabar sus estudios obligatorios, se formó en un grado en Ciencias de la Información y, años más tardes, en Estados Unidos participó en varios rodajes en Nueva York. Además, representó a España como actriz en los Hollywood Music Awards.

La muerte de su abuela

La llegada de su hija Micaela ha tenido lugar en un momento aciago y triste para la actriz, ya que acaba de perder a su abuela, de 101 años, como ha informado ella en sus redes sociales: "Me consuela saber que Micaela ya es una afortunada porque va a estar muy bendecida por ti, por papá y por mi madrina. Ahora te toca disfrutar de más vida con Dios que te lo dará todo porque te lo mereces. Te querré eternamente", escribió.

Y añadió: "Me quedo con esta foto, tu regalo de Reyes Magos para Micaela, tejido por ti, que llevará en sus primeros días. Aún no me creo que no vayas a conocerla por poco más de una semana o menos, con la ilusión que teníamos tú y yo. Pero por eso sé que no te marchas del todo. Ya me he enterado que la estabas haciendo sus manoplas que casi están acabadas para ponérselas nada más nacer y será lo primero que yo haga".

