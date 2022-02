El Magatest de la actriz Yolanda Font: "Me da pena, veo que las personas no se quieren realmente"

Saltó a la fama tras protagonizar Encerrados, la primera serie internacional sobre el confinamiento. Sin embargo, antes de eso la actriz española, Yolanda Font, ya tenía una importante trayectoria en el mundo de las artes. Estudió en la escuela de interpretación William Layton y de ahí fue a Londres para protagonizar la obra de Romeo y Julieta. Más tarde se trasladó a grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles. Asimismo, ha trabajado con grandes diseñadores como Santiago Bandrés y Hannibal Laguna.

Ahora, la actriz responde al Magatest, en el que todas las preguntas son títulos de obras escritas por mujeres:

1. Tu ‘primera memoria’…

Mis padres, siempre enamorados, siempre juntos, siempre guapísimos y siempre con mi hermano y conmigo. Olor a perfume por el pasillo, un baño en el mar agarrada al cuello de mi padre, un paseo buscando “conchitas” por la orilla junto a él. Mi madre arrastrando su vestido largo mientras baja las escaleras de la casa donde veraneábamos, mi padre de esmoquin a su lado. Un flamenco, un cante. El beso de buenas noches de los dos, siempre… Mi primer recuerdo que se repite cada día.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Manhattan, rascacielos, luces, ruido… O una habitación con vistas al mar, viendo el atardecer mientras sale la luna y rompen las olas, una temperatura cálida... La paz, el aire…

3. ¿‘Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Orgullosa de trabajar mucho para conseguir mi sueño, orgullosa de mis valores, de la educación que me han dado. Prejuicios sobre las personas que te juzgan sin conocerte, opinan y te ponen una etiqueta que, para colmo, más tarde te quitan porque pensaban que eras de otra manera.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

¡Las tengo! Son pocas, pero siempre están a mi lado. Con una mirada ya nos hemos dicho todo. Me enseñan, las admiro, viven cada momento mío como si fuera suyo, me obligan a ser mejor persona, me calman en una tempestad, siempre están ahí…

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

El viento no se lleva lo que para mí es realmente importante. Todo lo que enamora al corazón no se lo puede llevar ni el viento ni nadie. Si me hablas de las personas más importantes que hoy no están aquí, como mi padre, te diré que para mí sí que están. Ya te he dicho que de mi corazón no hay manera de que se lleven nada. Creo en Dios y sé que le volveré a ver.

Luis Malibrán

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Queda todo, eso no se puede perder. Hay que aprender de los golpes que te da la vida, pero la inocencia es parte de tu esencia y debe permanecer.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La falta de galantería y educación que hay hoy en día. De repente todo vale, pues para mí no, todo no vale. Mi corazón se queda helado ante la carencia de valores, ante las personas que perdieron hace tiempo su parte humana y son capaces de traspasar la línea roja sin inmutarse. Las mentiras, la hipocresía... Me da pena porque veo que las personas no se quieren realmente, persiguen unas metas pisando a quien tengan que pisar y de forma inconsciente se acaban convirtiendo en gente que no merece la pena.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

El que te haga sonreír, sentirte segura, aquel en el que la gente no tenga que andar como loca para llegar a fin de mes. Un mundo en el que puedas pararte a disfrutar de tantos momentos maravillosos que nos perdemos por obligación. En el mejor mundo no existiría el hambre, ni las enfermedades, ni el dinero, ni el poder.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

¿A quién? ¿Sólo a uno? ¿Puedo llenar el tren?

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Pues eso, ridícula. Para mí esa idea no existe,

11. ‘El amor más grande’…

Se llama Micaela. Aún está en mi vientre y ya me tiene loca de amor, ella es el fruto de una historia maravillosa con su padre.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

No estoy segura de querer una amnesia colectiva para el mundo en general, la pediría para aquellas personas que tienen buen corazón, sufren y no pueden hacer nada para cambiar el mundo. Para ellas pediría una amnesia ante todo lo que les hace sufrir. Para el resto, más bien pediría que se concienciaran ante la cruda realidad y, sobre todo, pediría a aquellos que tienen fuerza y poder para cambiar las cosas que no olviden, que actúen. “Querer es poder”.

13. Un ‘secreto a voces’.

Nada es lo que parece.

14. ‘Un secreto inconfesable’

¡A ti te lo voy a decir! ¡Ja, ja, ja!

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

¡Todo! 'Nada' es un lleno de sentimientos, secretos, intimidad, soledad... De la nada nace el infinito.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Habrá llegado mi hora, entonces me despediré de este mundo.

