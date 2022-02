El Magatest de la cantante Chenoa: "Si tú te quieres, podrás querer, y de eso andamos escasos"

Chenoa es el nombre artístico de María Laura Corradini Falomir, que nació en Agentina en una familia de músicos. A los 8 años se trasladó a Mallorca y a los 16 empezó a cantar en hoteles de la isla junto a dos grupos y más tarde como cantante principal en el espectáculo musical del Casino de Mallorca. Pero lo que lanzó a Chenoa a la fama fue su participación en la primera edición de Operación Triunfo (2002).

Desde entonces, la cantante ha lanzado siete álbumes y canciones tremendamente exitosas. También ha participado en distintos programas de radio y televisión, ha doblado un par de películas e incluso ha escrito un libro.

1. Tu ‘primera memoria’…

Mi primera memoria es en Mar del Plata, Argentina. Mis abuelos trabajando, mi madre cantando y la sensación de libertad salvaje de ser niño.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Una habitación con vistas a las montañas, al cielo y el olor a naturaleza... Lo necesito a veces más que nada en el mundo. Soy de mar, pero no sé por qué siempre me he sentido más conectada con los bosques y las montañas. El mar tiene mucho carácter.

3. ¿‘Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

"El orgullo de saber equivocarse para evolucionar"

A estas alturas he sido capaz de desinstalar prejuicios inconscientes que, sin querer, se nos instalan en la infancia y que a medida que decides por dónde quieres que vaya y cómo quieres que sea tu vida, logras ir desinstalándolos. Eso es un orgullo, el saber equivocarse y así evolucionar.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La amiga estupenda es aquella que no juzga, que te escucha o a la que escuchas, y que es leal a tu yo más profundo. Con la que puedes compartir todo y saca lo mejor de ti. Y he de decir que las tengo, son mi gran regalo de vida.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

El viento se llevó muchas palabras echadas al aire en diferentes etapas. Eso provocó muchos “vuelvo a empezar” y libretas en blanco. Así que los vendavales no son tan malos, siempre se puede volver a página en blanco y eso siempre es esperanzador.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

La niña interior está porque la alimento de risas y cariño. Se saltó etapas que ahora dejo que afloren y se divierta jugando, aunque siempre tenga una profesora estricta en mi interior… jajajaja.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La falta de empatía, los egos por encima de la piedad. El “de esta salimos mejores”, la mala memoria…

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Una utopía, pero sí creo en que la responsabilidad individual pueda crear un mundo más humano y solidario. Si tú te quieres, podrás querer, y de eso andamos escasos.

9. ¿A quién asesinarías `en el Orient Express’? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

"La responsabilidad individual puede crear un mundo más humano"

A todos los líderes del mundo que hayan hecho masacres con el abuso del poder.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

En mi mente siempre estarás… Como una fotografía. Es ridículo que no te vuelva a ver porque todos congelamos imágenes con un sentimiento y olores concretos que nos llevan al recuerdo.

11. ‘El amor más grande’…

Para mí, mi familia, amigos, pareja y público… El amor nunca sobra…

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para los malos momentos, los más dolorosos. Sé que así se crece… Pero uf, a veces es demasiado, ¿no?

13. Un ‘secreto a voces’.

Que amo la música, la televisión y los proyectos que me ayudan a crecer.

14. ‘Un secreto inconfesable’

Pues eso… jajajajaja.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

La nada me hace recordar la Historia Interminable… La nada es un vértigo que bien gestionada te puede llevar a un nuevo comienzo.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Habrá que tomarse algo y bajar la adrenalina… Para así crear al más sereno.

Sigue los temas que te interesan