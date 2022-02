El Magatest de la psicóloga e 'influencer' María Esclapez: "La idea de amor de los jóvenes es peligrosa"

María Esclapez es psicóloga sanitaria, con formación en Psicología Clínica y de la Salud. Es también sexóloga clínica, terapeuta de parejas y sexcoach. Además de haber publicado varios libros, es muy activa en redes sociales. Su perfil de Instagram cuenta con más de 248.000 seguidores y su contenido sobre relaciones le ha hecho tan popular que acaba de publicar su primer libro: Me quiero, te quiero.

1. Tu 'primera memoria'…

Mis primeros recuerdos son bonitos. Recuerdo cuando mi madre me llevaba al cole o cuando nos íbamos juntas a las excursiones de clase. También me acuerdo de jugar con mi hermana pequeña en el balcón de nuestra antigua casa. De lo feliz que era cuando me quedaba en casa de mis abuelos con mis primos a dormir. O cuando me iba a casa de mi prima a pasar el día y jugar a los Sims. He sido muy feliz de pequeña.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Al mar. El sonido del mar para dormir o para despertar es lo más maravilloso del mundo. El mar siempre es refugio.

3. ¿’Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Orgullosa me siento cuando yo misma o alguien a quien quiero logra alcanzar sus metas. Siento la felicidad de los demás como si fuera la mía propia y de verdad que he llegado a llorar incluso cuando alguien que sé que ha luchado mucho por algo, obtiene su recompensa. También me siento orgullosa de mis pacientes cuando reflexionan, avanzan y mejoran, y de mis seguidores y seguidoras cuando cambian sus vidas a través de alguna cosa que hayan leído en mis posts o mis libros.

Procuro no tener prejuicios sobre nadie ni nada. Mi trabajo me ha enseñado que, antes de emitir un juicio o una valoración, primero hay que conocer a las personas.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La soledad. Me encanta estar sola. Quiero aclarar que, para mí, no es lo mismo estar sola que sentirme sola. Me gusta lo primero, pero no lo segundo. Sé que cuento con personas a mi alrededor que me quieren y son personas a las que, por supuesto, yo también quiero; además, saben que siempre que les haga falta algo, seré la primera en estar para ellas. Pero insisto en la idea de estar sola. A mí me gusta mucho disfrutar de mi intimidad, de mis pensamientos y de mis reflexiones. Aprendí a estar sola hace muchos años y, aunque al principio no me hacía mucha gracia, al final le cogí el gusto y a día de hoy es una de las cosas que más valoro en la vida.

La portada de su libro 'Me quiero, te quiero'.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

Las palabras de todos mis 'exs' jajajaja. Yo siempre les decía “no me digas que me quieres si luego no me lo vas a demostrar, porque las palabras se las lleva el viento”, y efectivamente, se las llevó. Pero mira, gracias a todas estas aventuras con mis relaciones pude descubrir quién era yo y qué era lo que quería y lo que no quería en una relación, y pude avanzar, estudiar las dinámicas de las relaciones que yo misma había vivido, verlas en mis propios pacientes y escribir: Me quiero, te quiero.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Yo, por dentro, siempre seré una niña.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

Ir por los institutos a dar charlas y ver que los jóvenes tienen unas ideas sobre el amor y las relaciones de pareja muy peligrosas.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Un mundo en el que las personas podamos amar libremente, sin sufrir discriminación por ello. Un mundo en el que las personas puedan ser lo que ellas quieran ser. Un mundo en el que las personas puedan expresar su identidad, género u orientación sexoafectiva sin miedo a ser juzgadas por las demás.

9. ¿A quién asesinarías ‘en el Orient Express’? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

No me gusta desear el mal a nadie.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Hay gente a la que preferiría no volver a ver nunca, así que tampoco me parece tan ridícula la idea jajaja.

11. ‘El amor más grande’…

El que se construye hacia uno o una misma. Ese, además, ha de ser el primero.

Para mí, quererme a mí misma me ha permitido querer de manera sana a mi pareja, a quien, gracias al trabajo individual y de pareja, puedo considerar mi mejor amigo y el amor de mi vida.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

"Acosar no cambia las cosas, y las consecuencias para quien recibe el acoso pueden ser devastadoras"

Para los errores del pasado. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse. Todos aprendemos y evolucionamos. Es increíble ver cómo en las redes sociales persiguen y acosan a personas que hace X tiempo dijeron X cosa. Creo que la gente cambia y si no, ante la duda, sólo hay que observar y finalmente decidir si esa persona de la que dudas es alguien a quien vas a seguir y apoyar o no, pero creo que el acoso no es necesario porque la persona que lo sufre, sea quien sea, lo pasa muy mal. Acosar no cambia las cosas, y las consecuencias para quien recibe el acoso pueden ser devastadoras. Si estamos las personas concienciadas con la salud mental, tenemos que entender esto.

13. Un ‘secreto a voces’.

La conocida 'pandemia silenciosa', aunque para los sanitarios que nos encargamos de trabajar la salud mental, silenciosa no es. Estamos desbordados. Cada vez hay más jóvenes con trastornos emocionales sin diagnosticar y sin tratar. Por no hablar de los suicidios diarios. Es escandaloso.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Si es inconfesable no puedo confesarlo jajaja.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

La sensación de vacío. Sin duda es una de las sensaciones del espectro emocional más horribles que he sentido en la vida.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

La revolución acaba de empezar. Somos muchas las personas que estamos empezando ahora a abrir los ojos y que estamos cansadas de aguantar abusos emocionales y/o físicos en las relaciones, ya sean de pareja, de amistad o de familia. Aún nos queda mucho por hacer.

