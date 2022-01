El Magatest de Carmen Valiño: "Por suerte o no, el viento se lo lleva todo para volver a empezar"

Carmen Valiño es todo un referente en comunicación de moda, belleza, lujo y lifestyle. Comenzó colaborando en RNE, actividad que simultaneaba con las crónicas de moda que escribía para la revista Tiempo, del Grupo Z, un referente editorial de la prensa de los ochenta. Con 26 años fue nombrada jefa de Prensa y Relaciones Públicas de Loewe, lo que supuso un hito profesional en aquellos tiempos porque las escasas marcas de lujo que tenían un puesto similar en sus organigramas, como Dior o Chanel, preferían apostar por nombres de la sociedad y la aristocracia.

Actualmente, y sin dejar su trabajo en la moda, lo que más le gusta es organizar y diseñar fiestas, abriendo nuevas plataformas de relaciones humanas para dar a conocer artistas y gente especial, así como marcas diferentes emocionales, siempre con conciencia y compromiso de sostenibilidad y vías gastronómicas, estéticas y éticas.

Carmen Valiño se convierte en la segunda mujer en responder al Magatest en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Wolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro o Elena Ferrante.

1. Tu primera memoria.

Felicidad, mi abuela, flores y calor. El patio cordobés de la casa en la que nací. Y muchos olores, fragancias que ahora tienen nombre, que reconozco y que busco: Dama de Noche, Azahar, Jazmín, Incienso y fragancias místicas de la Semana Santa, el olor a Moriles y Montilla en los paseos por la Judería, o a abril en el Patio de los Naranjos. Por fortuna, lo que somos y quienes somos permanece intacto en nuestra memoria. Una habitación con vistas Gratallops, sobre las viñas centenarias de L'Ermita, de Álvaro Palacios. Un paisaje antiguo, espiritual y fascinante. Mediterráneo.

2. Orgullo y prejuicio(s) sobre…

Orgullosa de mi trabajo, de poder vivir de lo que amo, de que me devuelvan la pelota cuando la tiro, de formar parte de la vida de mis amigos, de tener siempre en mi memoria a las personas que me han traído hasta aquí en el más amplio sentido de la expresión y a cuyo lado he tenido la suerte de ser y de crecer. Como a Enrique Loewe, por ilustrar y abrir la puerta de mi destino. Orgullosa de haber hecho un recorrido iniciático olfativo con un genio como es Jean Paul Guerlain que me enseñó a entender la vida a través de un perfume. Orgullosa de haber conocido la Alta Costura a través del talento de una diseñadora española, Marta Rota.

"Mi máximo orgullo es mi hija, Estela, con toda el aura luminosa que lleva a su alrededor"

Orgullosa de ser libre gracias a las mujeres y a los hombres que han abierto la espita de la igualdad. Orgullosa por la felicidad que sentí cuando Aute me hizo el mejor regalo que una admiradora suya como yo podía recibir: un retrato mío que me hizo sin posar. Porque también pienso que el orgullo es agradecimiento. Pero mi máximo orgullo es mi hija, Estela, con toda el aura luminosa que lleva a su alrededor.

Y, si me preguntas por prejuicios, te diré que las historias que conforman la propia historia.

3. La amiga estupenda...

Es generosa, bondadosa, cómplice y lúdica. Mis amigas forman la pirámide de mi existencia.

4. ¿Qué fue lo que el viento se llevó?

Por suerte o por desgracia, el viento se lleva todo. Mi suegro, Tico Medina, me aportó un gran titular de mi existencia: "Niña, no vales más que tu último reportaje. Aplícalo a un desfile, a una fiesta, a un escenario...". El viento se lleva todo para comenzar de nuevo. Y yo me convierto en replicante de Scarlett O'Hara después de cada tempestad.

5. ¿Queda algo de la edad de la inocencia?

Un abanico de Bambi, el corazón y la intención de estar siempre en un viaje de ida.

6. ¿Qué te deja el corazón helado?

Precisamente su ausencia. La ceguera emocional. La falta de amor, de empatía, de sentimiento, de compasión.

7. El mejor de los mundos posibles...

Igualdad en todos los vértices de la existencia. Que los derechos sean inherentes al ser humano. La naturaleza respetada y cuidada. La convivencia con el mundo animal sin explotar ni maltratar. El despertar de la inteligencia emocional elevada.

8. ¿A quién asesinarías en el Orient Express? O, por si la metáfora se entiende como tal, ¿a quién regalarías un viaje sin retorno?

A los asesinos físicos e intelectuales.

9. ¿Qué supone la ridícula idea de no volver a verte?

Un avance con respecto a la idea de verte de nuevo, jaja.

10. El amor más grande.

El de una madre.

11. ¿Para qué pedirías amnesia colectiva?

Para las palabras desafortunadas en un determinado momento; para la falta de medida y para aliviar el dolor y la ofensa, así como sus terribles consecuencias.

12. Un secreto a voces.

Que la pandemia ha cambiado el mundo.

13. Un secreto inconfesable.

¡He sido yo! Jaja.

14. ¿Que es para ti nada?

Nada para mí es bastante, pero en plano vital, un abismo, el magma para volver a crear.

15. Cuando la revolución termine...

Sabina canta su Luna de miel, Lenon toca Imagine de telonero, viajamos con Bowie a Marte y yo levanto mi copa de Veuve Cliquot para que sus burbujas vuelen y nos cubran de felicidad. Así, hasta que comience la siguiente revolución.

Sigue los temas que te interesan