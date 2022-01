El Magatest de Lidia San José: "Me deja helada que se enaltezca la dictadura de Franco sin problemas"

Lidia San José (Madrid, 1983) es una mujer idealista y que aspira a transformar este mundo para hacerlo mejor. Ella misma admite que se rodea de mujeres que la inspiran y puede que de ellas saque la fuerza para interpretar grandes historias en su trabajo como actriz. Conocida por series como A las once en casa, recientemente volvió a las pantallas de millones de españoles gracias a la serie Paquita Salas. Entremedias se licenció en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y presentó la serie documental Reyes de España para el Canal de Historia.

Ahora, se convierte en la primera mujer en responder al Magatest en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Wolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro o Elena Ferrante.

1. Tu primera memoria…

Mis primeros recuerdos son como fotogramas sueltos, instantes de mis tres años. Lo sé porque tengo recuerdo de mi primer día de guardería, y de mi abuelo Paco. De la silla en la que se sentaba, de su camisa de tirantes blanca, de cómo me enseñó los cabezudos por dentro para que no me dieran miedo. Murió el día que yo cumplí cuatro años (fiesta que también recuerdo) por eso sé qué edad tenía. Me es más fácil recordar aquello que lo comí ayer, jaja.

2. Una habitación con vistas a…

La gran ciudad para vivir y la naturaleza para descansar. Una playa de arena fina y el azul del mar, o la Sierra de Gredos desde la casa de mis padres de Mijares. Dormirse con el sonido del agua (ya sea mar o un riachuelo) y que te despierten los pájaros, es el mejor masaje.

3. ¿Orgullo y prejuicio(s)?

Soy más orgullosa que prejuiciosa. Es uno de mis defectos. No lo soy para el amor, pero sí para otras cosas.

4. La amiga estupenda es…

Las mías, las he sabido escoger muy bien. Diría que es mi mayor virtud. Mujeres talentosas, valientes, cultas, inteligentes... Todas son mejores que yo en muchas cosas. Por eso las admiro y es un honor que me quieran en sus vidas mujeres tan valiosas.

5. ¿Qué fue lo que el viento se llevó?

Muchas cosas y personas por las que lloré y que ahora no significan nada. Sólo vuelven a la memoria para reírme de aquello y del aprendizaje.

6. ¿Queda algo de la edad de la inocencia?

Mucho. Soy muy inocente para ciertas cosas y me encanta. No quiero perderlo. La inocencia te da la oportunidad de sorprenderte y de no juzgar, lo que te hace más libre.

"Es un honor que me quieran en sus vidas mujeres tan valiosas"

7. ¿Qué te deja el corazón helado?

Ese libro. Me marcó mucho y me trajo muchos recuerdos de la historia de mi familia. Ya que lo nombras, haré referencia en parte a él. Me deja helada que se pueda enaltecer la dictadura de Franco sin consecuencias. Que digan que nuestras muertas y nuestros muertos no tengan derecho a un entierro digno, que sigan en las cunetas. A mi abuelo Eulogio y su familia se lo quitaron todo, hasta la cubertería de plata. Y a mi bisabuela la pasearon desnuda por su pueblo con la cabeza rapada mientras le tiraban piedras. ¿Que haya que olvidar eso? ¿Que se pueda hacer apología del franquismo con el sufrimiento que causó? Eso, me deja helada y me duele.

8. ¿El mejor de los mundos posibles?

Puesta a ser utópica... Uno en el que seamos personas conscientes y empáticas, con el resto de humanos y con el planeta y los seres que viven en él. Donde tomemos en serio el cambio climático y hagamos algo, donde no consumamos sin medida una parte mínima de la población mientras la mayoría muere de hambre. Donde la infancia sea protegida y no exista la explotación de personas ni el abuso sobre los animales.

9. ¿A quién asesinarías en el Orient Express? O, por si la metáfora se entiende como tal, ¿a quién regalarías un viaje sin retorno?

¡A quien inventó el parquímetro! Jaja. Es broma, pero me enfada muchísimo que haya que pagar por aparcar en la calle.

Ahora mismo, a la gente negacionista que no se pone en la posición del personal sanitario que se ha dejado la piel y, algunas personas, hasta la vida en salvarnos. Si se van todos a un país, ¡a lo mejor acabamos ya con la pandemia!

10. ¿Qué supone la ridícula idea de no volver a verte?

Un libro maravilloso, pero si lo saco de contexto, sin tener esta información... Ridículo y triste no poder ver a quien deseas. La ausencia es algo con lo que hay que aprender a vivir.

11. El amor más grande…

A una misma, para después, poder amar de manera sana al resto. Pareja, familia, amistades y mascotas.

12. ¿Para qué pedirías amnesia colectiva?

Creo que hay demasiada, al revés. Pediría recuerdo colectivo para que muchas cosas no vuelvan a suceder. Con frecuencia se olvidan las grandes barbaridades que ha hecho el ser humano, y las repite.

13. Un secreto a voces.

La felicidad que venden las redes es mentira y, además, daña a adolescentes que no tienen la personalidad formada y creen que esa es la realidad de la gente que siguen. Es como el azúcar, que se reconoce que es malo desde hace relativamente poco porque antes las empresas que mandaban hacer los estudios eran las mismas que producían esos productos. ¡Instagram es el nuevo azúcar!

14. Un secreto inconfesable.

¡Si te lo confieso deja de ser secreto! Jaja.

15. ¿Qué es para ti nada?

Lo que dices cuando te están pasando muchas cosas, tienes un cabreo monumental y no quieres discutir en ese momento.

16. Cuando la revolución termine…

El mundo será feminista o no será.

17. Una Maga para usted, una de las que nos gustan en MagasIN.

La vida está llena de ellas, son todas las que me inspiran en un momento concreto. Meryl Streep o Kate Winslet cuando las veo actuar, Malala sabiendo lo que ha sido capaz de hacer desde que era una niña, mujeres como Clara Campoamor o Parkhurst o más actual, Gloria Steinem, que rompieron con los patrones establecidos por la sociedad y lucharon por nuestros derechos.

Y magas son todas las mujeres en algún momento de su vida para sobrevivir en una sociedad desigual.

Sigue los temas que te interesan