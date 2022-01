La cantante Cristina del Valle responde al Magatest: "No pude permitirme ser una niña"

Cristina del Valle es una cantante y compositora asturiana, reconocida además por su labor altruista contra la violencia de género. Forma parte del grupo Amistades Peligrosas, con el que ha lanzado seis álbumes, pero su trayectoria también incluye cinco álbumes que la cantante ha lanzado en solitario.

1. Tu ‘primera memoria’…

Creo que tendría 5 o 6 años y los reyes me habían traído mi sueño un traje de jefe indio. De pequeña amaba jugar a los indios y los vaqueros, pero en mis juegos siempre ganaban los indios. Los consideraba más libres, más fuertes y mucho más valientes y soñaba con ser una jefa india. Recuerdo que todo el tocado de jefe indio en la cabeza eran plumas que me llegaban hasta el suelo y cuando me lo puse con todos los complementos me sentí totalmente realizada. Recuerdo la foto que me hicieron con él y se me veía con una cara de súper orgullosa, como si me hubieran dado un premio.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

La montaña siempre. Soy asturiana y me tuve que ir de mi tierra como muchas y tantas mujeres huyendo de la violencia en el hogar. Me fui con lágrimas en los ojos y jurando que volvería a mi tierra y al final la vida me llevó por otros caminos. Pero sueño siempre con las montañas, con la fuerza de mi tierra, con el olor de la lluvia y el calor de tanta gente a la que dejé alli.

3. ¿’Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Soy orgullosa y me gusta sentirme orgullosa. Orgullosa de tanta gente a la que quiero y con la que tengo el privilegio de contar a mi lado. Me siento orgullosa cuando el trabajo está bien hecho, buscando siempre la excelencia. Me siento orgullosa de trabajar las 24 horas en lo que más amo. Me siento orgullosa de la lucha de las mujeres en mi país y todo lo conquistado. Y odio los prejuicios, lucho contra ellos desde que tengo uso de razón y no soporto la ignorancia que los alimenta la falta de empatía y la insolidaridad.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

Aquella para la que la lealtad es un principio que rige la vida. Para mí es un valor prioritario. También es aquella que no necesita un lenguaje verbal para comprender y actuar. Tengo el privilegio de estar rodeada de gente maravillosa a la que quiero y admiro, de la que aprendo cada día. Decía mi profesor de canto que la admiración garantiza el respeto.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

Vivo instalada en el presente y vivo siempre en él así que el viento en mi caso se lleva siempre lo malo, las malas experiencias, los malos recuerdos, las decepciones y procuro que no marque nunca mi vida, ni que cambie mi forma de ser y espero y deseo que el viento se siga llevando la mediocridad, la falta de empatía y la insolidaridad para poder vivir y disfrutar de otro mundo posible.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Creo que en mi caso esa edad prácticamente no existió. No pude permitirme ser una niña cuando en lo único que pensaba era en proteger a mi mamá y a mi familia de la violencia, de alguien a quien me niego a llamar padre. Soy la mayor de mis hermanas y vivía en estado de alerta permanente. Mi infancia la marcó el miedo, la angustia y la tristeza.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La violencia que se ejerce contra mujeres y niñas y la trata. Me deja el corazón helado que en este país podamos convivir con 4.000 clubs de alterne donde se explota y se maltrata mujeres con la más absoluta impunidad. Me deja el corazón helado y me hierve la sangre que convivamos en esta sociedad con personas que torturan asesinan y maltratan animales. Me hierve la sangre que se utilice, se explote y asesine a animales nombre de la cultura cuando es barbarie y tortura.

Me avergüenza que España sea el primer país de Europa en maltrato y abandono animal. Me hiela la sangre que más de 4.000 personas lleven dos años en la Cañada Real, a unos pocos kilómetros de Madrid, sin luz, en condiciones infrahumanas y que lo permitamos. Me hierve la sangre la corrupción y la impunidad de la que goza y me hierve la sangre el rescate de la banca en este país que nos ha costado 65.000 millones de euros que todavía no han devuelto, eso sí que es delincuencia organizada.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

El que construyamos en cada hogar y que luego se traslade a los Estados y al mundo, donde la igualdad sea un principio que rija nuestras vidas, además de la empatía, la solidaridad, la justicia y la equidad. Y por supuesto todo ello sellado con la cultura de paz, que significa ver al otro o a la otra como un ser portador de derechos igual que tú.

9. ¿A quién asesinarías `en el Orient Express’? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A los maltratadores de cualquier especie a los que abusan desde una posición de poder, a los corrupt@ds, a las mafias, al crimen organizado, a las grandes empresas que explotan sin ningún pudor seres humanos o animales, a l@s racistas, a l@s homófobos.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Creo que al final tod@s nos encontraremos en algún u otro lugar. La vida lleva implícita la pérdida y la temporalidad. Y nuestro cerebro está preparado para ello. Por eso hay que vivirla de una manera sana hay que vivir el presente el ahora y saber despedirse con amor y generosidad.



11. El amor más grande...

El más puro, el más honesto, el más leal, el más transparente es sin duda para mi el de los animales. Desde niña he convivido con ell@s, han formado y forman y formarán siempre parte de mi vida y de mi familia por que son familia. Creo que su capacidad de amar es incomparable.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Yo creo que si hay algo que todos deseamos olvidar y sacar de nuestras vidas y nuestra mente es esta terrible pandemia y todo lo vivido durante la misma. Pero es verdad que el que olvida está condenado a repetir. Y lo que nunca debemos olvidar es el valor prioritario que tiene que tener para una sociedad y para nuestras instituciones, lo público, la sanidad pública, que tenemos que defender con uñas y dientes ya que sus recortes y el maltrato sufrido hacia la misma durante tantos años acabo teniendo un terrible coste en vidas.

Tampoco debemos olvidar nunca más todo lo que han sufrido nuestros mayores, la falta de respeto y de consideración que han sufrido, negándoles incluso el derecho a la salud. Aprendamos a poner en valor que ell@s han sostenido la sociedades, las familias han hecho posible el desarrollo, han sido los pagadores de las hipotecas sociales con su trabajo con su lucha y con su esfuerzo.

13. Un ‘secreto a voces’.

El capitalismo es contrario a la vida, a los derechos, al respeto, al progreso, al bienestar social. Es el virus más terrible, más contagioso y que más muertes produce.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Cada vez que me subo un avión, como tengo miedo a volar, me encierro en los baños y los dejo impolutos. Como encima soy una maniática de la limpieza y del orden siempre dejo huella. Avión en el que viájala del Valle baños relucientes.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

Fue la primera novela que leí y marcó mi pasión por la lectura. Aunque en tiempos muy diferentes me sentí identificada porque yo también era una chica de provincias, que en mi caso sin desearlo, tuvo que salir de su tierra y llego a Madrid, soñando con estudiar criminología para trabajar en las cárceles y para entregarse en cuerpo y alma a la música.

16.‘Cuando la revolución termine’…

Mis ojos no lo verán porque tenemos tanto y tanto que cambiar como personas, como sociedad, como mundo… Que será un camino constante que espero que nunca acabe de avanzar. Eso sí, estoy convencida que otro mundo es posible y por el trabajaré el resto de mi vida.

