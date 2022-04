La vida íntima de Laura Pausini: su obsesión por el amor ideal, una infidelidad clave y por qué no se casa

Hace exactamente un año, Laura Pausini (47 años) se mostraba emocionada y nerviosa por su nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Canción Original -premio que ya ganó en los Globos de Oro 2021. Finalmente, no consiguió alzarse con la estatuilla, pero su sola presencia en el listado más prestigioso de la meca del cine le otorgó un valor aún más brillante a su consagrada carrera artística. Ahora, 12 meses después, la cantante italiana vuelve a sentir el cosquilleo en su cuerpo y la exaltación porque en apenas unas horas el mundo entero conocerá su historia más íntima.

Este jueves, 7 de abril, se estrena en la plataforma Amazon Prime Video la película de su vida, que lleva como título Laura Pausini: un placer conocerte. En la narración audiovisual se desvelará cómo ha sido el largo camino de la artista hasta convertirse en el icono que es hoy. Desde su infancia, una etapa en la que, como buena italiana, el ejemplo de sus padres y la unión familiar eran un eje vital para su crecimiento, hasta la actualidad.

Precisamente la figura del amor incansable de sus padres fue el 'culpable' de que Laura se obsesionara con encontrar una pareja tan idílica como la que formaban sus progenitores. Ansiosa por cumplir sus sueños, desde los profesionales hasta los más personales, la joven publicó su primer disco con solo 13 años y vivió su gran decepción amorosa recién cumplidos los 18 años.

Laura Pausini junto a sus padres, Fabrizio Pausini y Gianna Ballardini. Instagram

Han pasado ya tres décadas desde aquel suceso que marcó su vida más íntima, y ahora habla abiertamente de ello en sus entrevistas: "Llegué a casa para darle una sorpresa a mi pareja y la sorpresa me la llevé yo. Se me cayó el mundo encima. Hasta que no me enfrenté viéndolo con mis ojos, no lo creí", confesaba en una de sus visitas a El Hormiguero. Pero, curiosamente, esta descarada infidelidad le otorgaría uno de los mayores éxitos de su discografía y el despegue absoluto de su carrera.

Gracias a ese desengaño amoroso compuso la canción La soledad, el tema con el que ganó el célebre Festival de San Remo, y que la catapultó a lo más alto. Fue a partir de entonces cuando el nombre de Laura Pausini empezó a sonar a lo largo y ancho de todo el planeta, y de forma muy rotunda en España.

A pesar de las oportunidades que le abrió en su rumbo musical, esa infidelidad se clavó muy hondo en la joven italiana, hasta el punto de que le costó volver a confiar en los hombres. Junto al miedo por volver a equivocarse, Laura mantenía una creencia muy rígida y romántica sobre cómo debía ser una pareja, y esto le ocasionó grandes quebraderos de cabeza en el terreno amoroso. Nadie era lo suficientemente bueno, nadie le aportaba la solidez que veía en sus padres, y temía no llegar a encontrar el amor verdadero.

Paolo y Laura en los Oscar, en 2021. Instagram

Sin embargo, de forma insospechada, una noche del mes de marzo del año 2005 conoció al hombre de su vida. Tras un concierto en París, Laura sintió un auténtico flechazo con el músico Paolo Carta (57). El romano poseía todos los atributos para ser su acompañante de vida ideal, pero una vez más el pensamiento idealista de Pausini sobre el amor la hizo dudar. Y es que Paolo había estado casado y tenía ya tres hijos, Joseph, Jader y Jacopo.

La cantante reconoce que le costó asumir la situación: "Tardé mucho en aceptar este amor, pero era demasiado fuerte. Nunca pensé en sustituir a la madre de sus hijos y no quería que nuestra historia hiciera daño a los niños", explicó a un medio local italiano hace años. Los temores desaparecieron cuando intimaron más y comprendió que estaban hechos el uno para el otro.

Fruto de su amor nació en el año 2013 su pequeña hija Paola (9). Padre y madre presumen de su niña en las redes sociales, quien poco a poco va demostrando interés por el mundo de la música, profesión a la que se dedican sus dos progenitores. Y es que a su corta edad, Laura Pausini ya había compuesto varias canciones, y a la edad de 8 años dejó claro a sus padres, Fabrizio Pausini y Gianna Ballardini, que su futuro estaba en los escenarios.

Sus orígenes son muy importantes para la artista, y sobre todo la base que sembraron sus familiares más adultos tanto en ella como en su hermana, Silvia (45). La unión de la saga es esencial para ella, y el mejor ejemplo está en sus padres, quienes acaban de cumplir 50 años de matrimonio. De hecho, la boda es la asignatura pendiente de Laura.

La familia Carta Pausini al completo, incluso con su perrita Lila. Instagram

Hace nueve años, la artista de Se fue protagonizó un vídeo que se hizo viral debido a las rotundas respuestas que dio en el programa del presentador René Franco tras preguntarle por su boda. Laura aseguró que no se casaría hasta que los homosexuales pudieran hacerlo con normalidad en su país. Y por este motivo no habría pasado aún por el altar, ya que aunque las uniones civiles en Italia se aprobaron en el año 2016, actualmente el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal en el territorio natal de Pausini.

