El llamativo nuevo estilo de Manuel Carrasco, a examen: esto es lo que opinan los expertos en moda

El próximo mes de octubre se cumplirán 20 años desde que Manuel Carrasco (41 años) llegase a la vida de todos a través de la segunda edición de Operación Triunfo. El talent show más exitoso de la historia de la televisión daba la bienvenida a un nuevo casting de artistas con el onubense como uno de los favoritos: por su voz, por su sensibilidad, por su buen gusto sobre el escenario.

Manuel Carrasco consiguió un hueco en la final y se alzó con la medalla de plata tras la victoria irrefutable de Ainhoa Cantalapiedra (41) -quien ahora, por cierto, participará en la inminente edición de Supervivientes en Telecinco. A lo largo de estas casi dos décadas, Carrasco ha sufrido una serie de cambios en su estilo personal que ha llamado la atención de propios y extraños.

De lucir pañuelos de tela en la cabeza y camisetas de colores básicas y algodón, ahora se atreve con estilismos de Mans Concept -una de las firmas españolas más punteras de moda masculina en la actualidad- o blusas de la casa francesa Marine Serre -que tiene como clientas a Kylie Jenner (24) o a la mismísima Beyoncé (40)-.

Para analizar desde el punto de vista experto su metamorfosis fashion, EL ESPAÑOL ha contactado con Jesús Reyes, periodista de moda y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación y Paloma González-Durántez, estilista y colaboradora de televisión en programas de moda.

"Es notable el cambio estilístico y de imagen de Manuel Carrasco en las últimas semanas. El artista, por fin, se ha dado cuenta del poder que ejerce una excelente propuesta de estilo sobre los escenarios, en photocalls y en programas de televisión, y ha decidido plantearse un restyling", comienza retalando Reyes.

Y prosigue: "Atrás han quedado esos looks desaliñados para dar paso a outfits verdaderamente inspiradores: blusas satinadas con grandes lazadas, botonaduras forradas, tonos pastel o neutros, dos piezas sastre, gabardinas XXL, cuerpos cuello cisne y estampados geométricos. Pero ¿a qué se debe este cambio?", reflexiona el también tertuliano de televisión.

"Las nuevas generaciones, como la Z, absolutamente marcadas por las tendencias y núcleos sociales donde la moda define cada estilo de vida, no perdonan la estética no trabajada de un ídolo de masas. Es por ello por lo que el equipo de Carrasco se ha puesto manos a la obra para empezar a construir la nueva identidad del intérprete musical. El objetivo: llegar a nuevo target, aparecer en revistas de moda y captar la atención de marcas para hacer campañas de branding. Estos son ahora puntos de interés para el andaluz y ganar así nuevo mercado de trabajo", apunta Jesús Reyes.

"Lo que sorprende aún más", concluye "es que parece que Carrasco se siente muy cómodo con esta actual identidad y eso hace que público y crítica disfrutemos aún más de su arte". A ojos de la otra experta contactada por este diario, Paloma González-Durántez, Manuel Carrasco no termina de dominar su look, pero pone en valor su esfuerzo por mejorar, por evolucionar hacia una mejor imagen y por comunicar con su atuendo, algo que otros artistas sencillamente no hacen.

"Desde mi punto de vista, Manuel Carrasco ha tenido tres etapas. La primera, cuando salió de OT, que tenía un estilo un poco más hippie, después la etapa neutra, más 90's y ahora este look, que se nota que lo lleva una estilista más fashion, aunque creo que todavía se tiene que acomodar", desliza Paloma.

Y concluye: "Se nota que está intentando hacer un cambio de estilo a mejor contratando una estilista de moda y esforzándose en ello. Se ve que está poniendo interés en mejorar y que le está dando importancia a la moda. Pienso que está mejor que antes, pero creo que se tiene que desarrollar un poco más este nuevo look para saber hacia dónde va exactamente. Supongo que eso es lo que está buscando su estilista".

La persona detrás del nuevo rumbo de moda de Manuel Carrasco es la estilista Antonia Palleras, quien a través de sus redes sociales exhibe sus trabajos, no sólo con su nuevo cliente, el autor de temas tan increíbles como Amor planetario o su nuevo Fue, sino también con otros, como los directores de cine Javier Calvo (31) y Javier Ambrossi (37) o la artista Aitana Ocaña (22).

