Manuel Carrasco, sobre el duro balance que hizo Rosa López de su carrera: "Yo he pasado por algo parecido"

Este pasado viernes 1 de abril de 2022, en el WiZink Center de Madrid se celebró el inicio de la primavera por todo lo alto, en el marco del festival LOS40 Primavera Pop.

Un impresionante evento que reunió a 14.000 personas y 25 artistas. Todos ellos, con las mismas ganas de música y de pasarlo bien. Agotadas sus 14.000 entradas desde hace meses, el festival congregó en una sola noche a los mejores artistas del pop nacional e internacional.

Rostros y voces tan consagradas como Ana Mena (25 años), Dvicio, Marc Seguí (24), Chanel (31), Marlon (44), Belén Aguilera (26), Leo Rizzi (22), Agoney (26), Miki Núñez (26) o Manuel Carrasco (41), entre otros.

El cantante Manuel Carrasco minutos antes de actuar en el WiZink. Ser Comunicación

Sea como fuere, tres horas ininterrumpidas de éxitos, presentados por los principales locutores de la emisora, donde no faltaron los continuos y solidarios guiños a Ucrania. LOS40 Primavera Pop han vuelto a marcar el inicio de la primavera y tras 16 años se consolidan como uno de los festivales pop de referencia.

EL ESPAÑOL estuvo presente en tan insigne acontecimiento y pudo charlar, en un momento dado, con Manuel Carrasco. El cantante se confesó en uno de sus mejores momentos profesionales y personales.

Carrasco hace, además, balance de su carrera y no duda en dar su más sincera opinión sobre las duras declaraciones que hace unos días dio su compañera Rosa López (41) acerca de sus inicios en la música.

Desde sus años en la música, ¿cómo ve a las nuevas generaciones?

Viene dando fuerte la nueva generación de cantantes. Los estoy escuchando. Ha cambiado mucho la cosa. Hay muchas actuaciones y cada viernes no sé la de lanzamientos que hay. ¡Me pierdo, la verdad! Pero sí, la gente viene con mucha fuerza y con mucha frescura, y eso me encanta.

¿Qué consejo le daría a esa persona que está empezando?

Uy, yo con los consejos soy fatal, pero al final lo principal es que tú luches por lo que creas. Eso sale bien casi siempre. De verdad que sí. Con mayor o menor éxito para uno mismo, cuando sacas lo de dentro y lo haces de verdad, siempre es bueno.

Hace pocos días, estuvo aquí con su gira Hay que vivir el momento, ¿cómo está viviendo el reencuentro con el público?

Súper bien, qué te voy a contar. Estoy reviviendo con creces lo que dejamos parado en ese momento. El público está respondiendo todavía con más fuerza y con más ganas. Eso que teníamos ahí hay ganas de sacarlo, se está notando en los conciertos y está siendo una verdadera fiesta.

Tiene algunas canciones ya preparadas, ¿a punto de sacarlas?

Estamos con la gira de momento. Vamos a sacar algunas canciones dentro de poquito, y el disco vendrá, seguramente, después del verano. Pero vamos a disfrutar todos de cada pasito, ¿verdad? ¡Hay que vivir el momento!

¿Qué tipo de música sacará después del verano? ¿Cambiará de registro?

Pues, ahí estaré yo al cien por cien. Con mi rollo siempre. Siempre intentando evolucionar, pero sin perder mi rollo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Manuel Carrasco (@manuelcarrasco_)

Hace unos días, Rosa López hizo un balance de su carrera y usted, que lleva tantos años como ella, ¿qué balance hace? ¿Cómo se ve en perspectiva?

Bueno, pues, ¿qué te digo? Han pasado muchas cosas en mi carrera y estoy muy contento con todo lo que ha pasado. He aprendido mucho de aquel niño. De Rosa, no vi la entrevista entera, pero sí cosas. La entendí muy bien porque yo he pasado por algo parecido. Al menos, de algunas cosas que leí. Yo le deseo a ella lo mejor, que la quiero mucho.

También encontró en estos años el amor y el éxito en ese terreno. ¿Cómo está la familia?

Bien, bien, muy bien. Estoy contento.

[Más información: Manuel Carrasco sorprende a Almudena Navalón por su cumpleaños en el restaurante de moda]

Sigue los temas que te interesan