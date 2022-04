Jesús Mariñas, ingresado de urgencia en un hospital de Madrid con pronóstico reservado

El periodista Jesús Mariñas (79 años) se encuentra ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid con pronóstico reservado.

Mariñas, que en octubre de 2021 desveló que padece cáncer de vejiga, ingresó de urgencia en el hospital el pasado jueves 31 de marzo tras comenzar a encontrarse mal, no querer comer y tampoco hablar.

Así lo ha avanzado La Razón y confirmado EL ESPAÑOL en conversación con su marido, Elio, quien corrobora la información, así como el "pronóstico reservado".

"Sí, es cierto", responde, directo aunque escueto, el hombre en el que el veterano periodista del corazón se apoya en estos difíciles momentos.

Según desliza el mencionado medio, este último ingreso de urgencia es uno más de una larga lista. El pasado jueves, sobre las diez de la noche, Elio, al ver el estado en que se encuentra su marido, llama a emergencias, con desacuerdo y polémica incluida.

Tal y como se relata, los encargados de la ambulancia se niegan a llevarle al Ramón y Cajal de Madrid, donde Jesús se trata desde hace años con sus médicos de confianza.

Jesús Mariñas en una imagen de archivo tomada en octubre de 2017. Gtres

Arguyeron los profesionales de la ambulancia, siempre según el testimonio del citado medio, que sólo estaban autorizados a llevarlo al centro médico que le corresponde por el barrio en que reside. Se resuelve este desaguisado acudiendo el matrimonio a su hospital de confianza en un taxi. Mariñas, por consejo médico, permanecerá ingresado, al menos, hasta el próximo lunes.

"Jesús aguanta lo que le echen", explica, esperanzado, su marido. El veterano y aguerrido Mariñas está "dormido" y su pronóstico es reservado. Fue en octubre de 2021 cuando el televisivo Mariñas desveló, con gran optimismo, su enfermedad.

"Lo voy a superar", aseguró Jesús en una sincera entrevista con la revista Diez Minutos, donde desveló el problema de salud que arrastra. En su conversación con la publicación, el periodista explicó que recibió el diagnóstico hace algo más de dos meses.

"Estoy seguro de que voy a salir de esta", reiteró Mariñas, quien habló de su enfermedad con mucha tranquilidad. En este duro proceso, lo acompaña su marido, Elio, a quien él mismo ha definido como "la persona fundamental" de su vida. Es él quien lo está ayudando a salir de adelante de este revés de salud.

En julio de 2020, días después de publicar su libro, Jesús por Mariñas. Memorias desde el corazón, el periodista también hablaba con EL ESPAÑOL sobre lo importante que es su marido. "No fue un flechazo, nos hicimos el uno al otro. Sin cariño es imposible que las relaciones duren", confesó.

"Elio es fundamental e imprescindible, sin el que no podría vivir. Tan sencillo como eso y tan difícil. Tan raro y tan sueño imposible, pero, mira, a veces los sueños se cumplen", comentó entonces sin imaginar que un año después estaría atravesando un complicado problema de salud.

En aquella entrevista, sin embargo, Mariñas también hacía una curiosa reflexión que, además, aparece en sus memorias: "No pienso nunca que ya no me queda tiempo para hacer muchas cosas. Me tengo que morir como todo el mundo. Noto cómo pasan los años sin depresión ni angustia. Duermo con la conciencia tranquila porque no he puteado a nadie… que no se lo mereciese".

Sus memorias

El periodista Jesús Mariñas en una imagen de archivo, durante el estreno de una temporada de '¡Qué tiempo tan feliz!'. Gtres

El veterano de la crónica rosa escribió sus memorias durante el confinamiento. Llevaba tiempo planificándolo, pero no fue hasta ese momento, encerrado en su casa, cuando se despertó su inspiración. Así, decidió volcar sobre papel su intensa, emocionante, amorosa y 'loca' vida.

Allí expone diferentes momentos, desde su infancia hasta lo vivido hace poco más de un año. Este texto también le sirvió para ajustar cuentas con todos los famosos que conoció y conoce. Habla, sobre todo, de las sombras de las personalidades patrias. Muestra, sin tapujos, su parte menos conocida y puede, menos interesante.

Ahora, en su reciente entrevista con Diez Minutos, también se ha pronunciado sobre algunos personajes. Además de hacer referencia a su delicado problema de salud, el periodista ha abordado muchos otros aspectos de su vida y se ha pronunciado sobre las polémicas del momento. Independientemente de su delicada situación, Jesús Mariñas no deja a un lado la profesión. El periodismo y la crónica rosa son su vida.

[Más información: Jesús Mariñas desvela que padece cáncer de vejiga: "Estoy seguro de que voy a salir de esta"]

Sigue los temas que te interesan