Marisa Jara y Miguel Almansa dan la bienvenida a su primer hijo en común, Tomás

Marisa Jara (42 años) y su pareja, Miguel Almansa, se han convertido en padres de su primer hijo en común, Tomás.

Así lo ha anunciado la propia modelo a través de sus redes sociales: "Bienvenido, Tomás. Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor".

En la imagen, Jara aparece con su bebé en brazos en el hospital, y con su marido besando la cabeza del recién nacido. Además, Marisa ha desvelado que Tomás ha venido al mundo con un peso de cuatro kilos y 300 gramos.

Los felices padres junto a su hijo recién nacido, Tomás.

Las reacciones de sus seguidores no se han hecho esperar: "Felicidades, familia linda", "Qué ilusión. Yo sé de primera mano lo mucho que has luchado por este momento. Felicidades, familia. Deseando veros", "Me alegro infinito por ti. Ha nacido el mismo dia que el mío y muy parecido de peso". Fue en septiembre de 2021 cuando Jara confirmó su estado de buena esperanza.

Lo hizo de nuevo a través de sus redes sociales, acompañando la feliz noticia de dos imágenes en las que se la podía ver luciendo su incipiente barriga y mostrando la ecografía que confirmaba su estado de gestación.

"Hoy por fin, cuando cumplo tres meses de embarazo, puedo comunicar sin miedo, con toda la alegría y con toda la ilusión que #voyasermamá. Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin, después de hablarlo mucho con mi psicóloga y de acordarlo con mi ginecóloga, puedo contarlo; hoy por fin, porque todo marcha bien", explicó la modelo en su Instagram.

Y añadió: "Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso. Ha sido duro no poder compartirlo con vosotros, sabéis que os he hecho partícipes durante todo el procedimiento, pero los profesionales me aconsejaron esperar a los 3 meses para no crearme falsas ilusiones y no empeorar mi bienestar emocional".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARISA JARA (@marisajarab)

Lo cierto es que este embarazo llegó tras un tiempo complicado para Marisa Jara a nivel de salud. Plenamente recuperada del cáncer que sufrió en 2018, y enamorada de su novio Miguel, Jara comenzaba en 2021 el proceso para lograr su sueño de convertirse en madre por primera vez.

Sin embargo, su anhelo tuvo que esperar, puesto que, como comunicó ella en abril de 2021, le detectaron un mioma de 15 centímetros en el útero por el que tuvo que pasar por quirófano para que se lo extirpasen.

Un duro golpe que, no obstante, no alteró para nada los planes de la maniquí por convertirse en madre, puesto que como ella misma señaló entonces se trató de un quiste benigno -que no un tumor-, y no le impidió quedarse embarazada, como finalmente ha sucedido.

Su duro proceso

Marisa Jara comenzó un tratamiento in vitro en octubre de 2018 y fue en una de aquellas revisiones cuando le detectaron un cáncer. La empresaria tuvo que ser intervenida de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para extirparle un tumor cercano al colon.

Marisa Jara y su pareja en un evento público en julio de 2021. Gtres

Se trataba de una difícil operación en la que los facultativos le quitaron parte del intestino grueso y el colon. Malos tiempos que, con la noticia de su embarazo, quedaron atrás.

Marisa escribe un nuevo capítulo de su vida y lo hace junto a Miguel Almansa, de quien se encuentra profundamente enamorada. Su ilusión mutua los ha llevado a tomar la que será, con total seguridad, la decisión más importante: la de ser padres.

"Hay que tener paciencia porque no se sabe si tendré suerte a la primera, a la segunda... Ojalá la tenga. Tengo que estar tranquila", declaraba la andaluza hace un tiempo.

En enero de 2021, la sevillana tomó la decisión de romper con su pareja, tras algo más de un año juntos. Los motivos principales del quiebre sentimental entre ellos estaban basados en las fuertes discusiones que tenían en los últimos tiempos de su romance.

Sin embargo, a las pocas semanas regresaron. Marisa Jara y Miguel Almansa se presentaron oficialmente como pareja en julio de 2020 en la premier de una película. La pareja no llevaba demasiado tiempo entonces, pero en aquellos meses de inicio superaron una dura prueba: el confinamiento.

[Más información: El curioso carrito que Marisa Jara ha comprado para su bebé con motores eléctricos y mecedora]

Sigue los temas que te interesan