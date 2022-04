Enfermera, exadicta a la heroína y con abdominales de infarto: así es Adrienne, la suegra de Will Smith

Jada Pinkett-Smith, Will Smith y Adrienne Banfield en una imagen de sus redes sociales.

Seis días han pasado desde que se celebrase la 94.ª edición de los premios Oscar y todavía no se habla de otra cosa. La gala más importante del cine se vio empañada por la actitud del nominado -y ganador de la estatuilla- Will Smith (53 años), que propinó una bofetada al actor y humorista Chris Rock (57) después de que éste hiciera una broma sobre el corte de pelo de su esposa, Jada Pinkett-Smith (50).

Desde entonces, pocos perfiles faltan ya por analizar. Will Smith es padre de tres hijos. El mayor, Trey Smith (27), es fruto de una relación del protagonista de King Richard con Sheree Zampino (54). Los dos pequeños, Jaden (23) y Willow (21), nacieron dentro del especial matrimonio entre Will y Jada, que ya va camino de los 25 años de amor, pese a sus polémicas, entre adicciones e infidelidades públicas.

No obstante, aún queda una parte importante de la familia por descubrir. Existe una mujer con un perfil más que interesante que no es otra que el apoyo de Will Smith en la sombra. Se trata de Adrienne Banfield-Norris (68), madre de Jada Pinkett-Smith y, por tanto, suegra del que fuera el protagonista de El príncipe de Bel-Air.

Adrienne Banfield, a la que todo el mundo conoce en las redes sociales -donde es una estrella- como Gammy Norris, no vivió una infancia fácil. De descendencia jamaicana, la suegra de Smith fue testigo, siendo sólo una niña, de cómo su padre maltrataba física y psicológicamente a su madre cuyo matrimonio duró muy poco.

Gilbert Leslie Banfield, su progenitor, no se tomó nada bien que Adrienne se quedase embarazada con 17 años y diera a luz todavía en etapa escolar. Aquel bebé, nacido de su relación con el empresario Robsol Pinkett Jr., fallecido en 2010, no fue otro que su famosa hija Jada. Adrienne trabajó como enfermera en Baltimore, Maryland, pero en la actualidad copresenta un programa en Facebook junto a su celebérrima hija, Jada Pinkett-Smith.

En él, ambas han llegado a confesar asuntos tremendamente personales. En el primer show de Red table talk, Jada desveló que empezó su relación con Will Smith mientras él aún estaba casado con su primera esposa. En otro de los episodios, Adrienne desveló haber sufrido abusos sexuales por parte del padre de Jada, quien la obligaba a mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

"Sí, sí, tuve relaciones no consentidas. Todo eso fue con tu padre. Por eso diría que se trataba de una situación de grises", admitió Adrienne tras varias preguntas de su hija que apuntaban en esa dirección. Ambas han llegado a abordar el delicado asunto de las adicciones. En el caso de Jada, la actriz desveló que bebía desde muy joven, algo que hacía de forma natural y de manera diaria. "Para mí, beber vino tinto era como beberme un vaso de agua. Me acostumbré. Bebí mucho alcohol en el instituto, y cuando salí de él, pasé a mezclarlo todo: éxtasis, alcohol, marihuana...", expresó.

El caso de su madre fue aún más duro. Era adicta a la heroína, una droga que abandonó hace 31 años y cuyo aniversario celebró en Instagram publicando un vídeo para festejar la importante efemérides. "Pasé muchos años en un círculo vicioso de adicciones, dejándolo y recayendo una y otra vez, intentando recuperar mi vida", comenzaba diciendo.

"Para mí la lucha significa rendición. Cuando nos damos cuenta de que ya no podemos funcionar como seres humanos ni con drogas ni sin ellas, todos nos enfrentamos al mismo dilema. Esa rendición fue el comienzo de mi nueva vida", concluyó.



La suegra de Will Smith presume de abdominales. Redes sociales

Cuando Adrienne abandonó el nocivo hábito de las drogas, encontró su refugio en el deporte. En el verano de 2018, Jada Pinkett-Smith quiso presumir del cuerpo de su madre publicando una foto que se hizo viral en todo el mundo. En ella aparecía Gammy luciendo bíceps y abdominales en el gimnasio privado de su casa de Los Ángeles, California.

La familia es lo más importante para ellos -así lo deja claro Adrienne en sus redes-. Ese fue el mensaje que Will Smith enviaba una y otra vez mientras se disculpaba, con el primer Oscar de su carrera en la mano, por el reprobable gesto que había hecho tan sólo minutos antes.

En su poderoso Instagram -Adrienne supera el medio millón de followers-, la suegra del actor lo felicitaba publicando una foto en el backstage de los Oscar 2022, que se coronaban como los más polémicos de la historia. "¡Enhorabuena, yerno! #LaFamiliaEsLoPrimero", escribió.

