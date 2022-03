Fabiola Martínez desvela que sufre alopecia: "Llevo años aplicándome un tratamiento"

Tras lo ocurrido en la gala de los premios Oscar, la sociedad se ha dividido entre los que defienden el matiz cómico de Chris Rock (57 años), presentador del evento, y los que comprenden el arrebato de Will Smith (53) propinándole una bofetada para defender a su esposa. Sin embargo, nadie duda sobre la relevancia que tiene la enfermedad de Jada Pinkett-Smith (50), la alopecia femenina, y cómo esta ha podido afectarle emocionalmente tras conocer su diagnóstico hace más de tres años.

Uno de los rostros famosos que empatiza al máximo con la actriz es Fabiola Martínez (49). La empresaria venezolana ha confesado, para sorpresa de todos, que sufre esa grave caída masiva del pelo y que lleva años poniéndole remedio.

La exmujer de Bertín Osborne (67) se ha sincerado en su perfil de Instagram y ha reconocido que la broma del comediante le dolió porque el asunto es lo suficientemente serio para la sociedad y más para los que, como ella, lo sufren: "A propósito de lo que ha pasado en los Oscar, tengo que decir que la alopecia es una afectación que podemos padecer tanto hombres como mujeres. Y que es una vergüenza que alguien pueda mofarse de otra persona por este motivo".

Fabiola ha detallado que su diagnóstico le ha llevado a tener que ponerse en manos de profesionales de forma asidua: "Yo llevo años aplicándome un tratamiento para controlar la caída". Y añade: "Existen diversos motivos; cambios hormonales (menopausia), emocionales (estrés, ansiedad), biológicos o incluso hereditarios, pero en todos ellos con una atención adecuada en los inicios se puede conseguir muy buenos resultados".

La presidenta de la Fundación Bertín Osborne reivindica la necesidad de hablar abiertamente del tema y pide a sus seguidores que lo sufran que pierdan el miedo: "Si es tu caso no sientas temor o vergüenza, busca ayuda profesional. Yo me he puesto en manos de Bojanini Experts España con la doctora Anaya Fernández y estoy muy satisfecha con los resultados". Martínez puntualiza que solo quiere ayudar a las personas que tengan la misma enfermedad y que con sus palabras pueda aportarles luz y apoyo desde su experiencia.

Junto al mensaje, Fabiola ha compartido varias fotografías del antes y el después, en las que deja ver las partes de su cabeza en las que ha perdido parte del pelo y se ve su cuero cabelludo, pero gracias al tratamiento ha conseguido recuperarlo poco a poco.

Al conocer el caso de la empresaria, cientos de usuarios le han mostrado su apoyo y le han agradecido que de voz a una enfermedad que parece tabú entre el sector femenino de la sociedad. Entre los comentarios que ha recibido la venezolana destaca el de Cristina Cifuentes (57), que da a conocer su caso, también vinculado a la pérdida de pelo: "Hace 8 años tuve un gravísimo accidente y, a consecuencia del estrés postraumático y una larga estancia en la UCI, el pelo se me caía a puñados. La ventaja de haber estado al borde de la muerte es que sobrevivir se convierte en la única prioridad y todo lo demás pasa a ser accesorio. En cualquier caso, en esas circunstancias es fundamental no agobiarse (porque el problema empeora) y ponerse en manos de un buen dermatólogo".

De este modo, tanto Fabiola como Cifuentes han demostrado que el caso de Jada Pinkett-Smith es mucho más habitual de lo que se piensa. Además, ambas coinciden en que tras verse en la situación, lo importante es no perder la calma y acudir a los profesionales.

