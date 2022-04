El nuevo spray fijador de NYX que aporta a la piel un aspecto firme al instante

No siempre el maquillaje consigue el deseado efecto buena cara que deseamos. Pese a que llenemos de color nuestros párpados, labios o mejillas, a veces no es suficiente para lograr un aspecto facial saludable, y el cansancio sigue apreciándose en nuestros rasgos. Pero para esos momentos en los que necesitas un plus de ayuda, existe un producto que acaba de lanzarse al mercado.

La marca de cosmética NYX presenta en su catálogo un nuevo producto que está haciendo las delicias de los amantes de la belleza y los cuidados faciales. Se trata de un spray muy especial del que ya no te separarás. Así lo define la propia empresa: "Completa tu rutina de maquillaje con nuestro spray fijador superpotente que proporciona al instante a tu piel un aspecto más firme durante todo el día y proporciona una hidratación de hasta 24 horas. No solo es una fórmula fácil de aplicar, sino que refresca la piel, dejándola hidratada todo el día", se detalla.

En cuestión de segundos obtendrás una tez perfecta, sana y deslumbrante, como si hubieras estado descansando tu piel durante horas. Pero no solo da luz al rostro, también lo hidrata gracias a sus ingredientes: "Cubre tu piel con un baño de electrolitos y vitaminas", explica la marca.

Modelo de NYX con el spray fijador.

El modo de empleo es muy sencillo: "Utiliza el producto tras aplicar el maquillaje. Sujeta el spray a unos 15-20 centímetros del rostro y aplícalo por toda la superficie. Este potente spray fijador es ligero en la piel, incrementa la duración del maquillaje hasta 24 horas y es vegano. La nueva fórmula de Plump Finish Setting Spray revitaliza la piel, mantiene el maquillaje durante todo el día y garantiza una mayor firmeza. Aplica una cantidad del tamaño de una moneda sobre la piel limpia con ayuda del aplicador de silicona Plump Right Back. Aplica el primer en la piel. Pulveriza el spray fijador para hidratar, refrescar y fijar el maquillaje en la piel".

Los resultados que consigue son muy evidentes, una luminosidad perpetua y un rostro ideal que mantiene el maquillaje a raya durante toda la jornada. Lo mejor de todo es que la inversión para conseguir este producto casi milagroso es de solo 8,50 euros.

Debido a que es un producto nuevo, se puede encontrar con facilidad en las tiendas físicas, perfumerías y córneres de grandes almacenes donde NYX tiene representación. Así que no lo dudes y mejora y refresca tu rostro en segundos.

