Descubre el estuche con los cosméticos más buscados para los que disfrutan de largas noches

Existen millones de cremas, sérums y cosméticos que prometen mejorar tu piel casi de forma milagrosa. Sin embargo, siempre hay que mirar bien la letra pequeña para conocer cuál es la formulación perfecta para ti. La dermis de cada persona tiene unas características esenciales que distintas a las de cualquier otro, por lo que no todos los ingredientes ni productos funcionan de igual manera en todas las pieles. En ello afecta mucho tu rutina, la exigencia de tu trabajo, tus costumbres y si eres una persona diurna o nocturna.

Hay sectores de la sociedad que por su profesión o por ocio viven a menudo en la noche, cuando el sol permanece oculto y el ambiente atmosférico es muy diferente al del día. Por eso, estas personas no pueden emplear las mismas cremas que las que cumplen su rutina cuando aún la luna no se ha puesto en lo alto del firmamento. Además, quienes permanecen despiertos durante las largas noches, al llegar el amanecer desean tener un rostro saludable y cuidado en el que no quede rastro de sus agitadas noches.

Para todos ellos existe una gama cosmética muy especial. La marca Drunk Elephant ha lanzado al mercado un estuche muy llamativo que cubre las necesidades de los que deben -o quieren- trasnochar. Bajo el nombre de The Littles™ Night Out, la firma de belleza presenta un tratamiento facial perfecto para cuidar tu rostro y su aspecto.

El estuche con cuatro productos de Drunk Elephant. Sephora

Así describe la empresa lo que contiene el estuche: "Cuatro de nuestras queridas aves nocturnas se activan para restaurar, suavizar e hidratar tu piel mientras duermes. Para qué está formulado: libera tu rostro de las impurezas del día con Beste™ No. 9. Continúa con un smoothie T.L.C. Framboos™, B-Hydra™ y Protini™ para una piel más suave, firme e hidratada". Después de forma más concreta, se detallan los pros de cada uno de los productos: "Beste™ No. 9 elimina todo rastro de maquillaje e impurezas, T.L.C. Framboos™ restaura visiblemente la piel apagada y congestionada, B-Hydra™ regenera la piel deshidratada y Protini™ mejora el aspecto de la tez, la textura y la firmeza de la piel".

Los artículos tienen un envoltorio muy llamativo, en colores flúor, vibrantes y se presentan en un estuche amarillo fosforito. De esta forma, Drunk Elephant desea llamar la atención de los más jóvenes, y mostrarles la fórmula ideal para verse con un rostro sano. La salud es muy importante para la marca, porque de hecho, compara sus rutinas de cuidado de la piel con los smoothies (batidos). "Te explicamos por qué: son buenos para ti, fáciles de mezclar y puedes cambiar la receta cuando quieras. Además, cada producto es biocompatible con la piel, lo que significa que se absorben fácilmente. Sin aceites esenciales, siliconas ni perfumes", explica la firma.

Junto a los beneficios que ofrecen estos cosméticos, cabe destacar que son veganos y no testados en animales. Porque Drunk Elephant "se compromete a usar solo ingredientes que sean beneficiosos para la salud de la piel o que fortalezcan y mejoren la formulación de los productos para revelar todo el brillo y la salud de cada tipo de piel".

