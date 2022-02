Rocío Osorno multiplica su popularidad tras su relación con Casillas: las enormes cifras que ha conseguido

Rocío Osorno (34 años) es una de las influencers del momento, pero no precisamente por su incesable actividad en Instagram. Aunque lleva años consolidada como una referente de las redes sociales -ha sido nombrada por la revista Forbes como una de las mejores de España-, en las últimas dos semanas la sevillana ha sido protagonista por una cuestión que atañe a su vida personal: su relación con Iker Casillas. (40)

Desde que el pasado 9 de febrero la revista Lecturas destapó la discreta relación de la influencer con el exportero del Real Madrid, Rocío Osorno ha despertado el interés de la prensa del corazón y de aquellos usuarios para quienes era una desconocida hasta hace 14 días. Así lo reflejan los datos que muestra Social Blade, la herramienta especializada en las redes sociales.

Según ha comprobado EL ESPAÑOL, la empresaria ha conseguido 36.480 seguidores en Instagram en las últimas dos semanas. Se trata de uno de sus grandes picos de crecimiento desde que inició su carrera en las redes sociales.

Nada más el jueves 10 de febrero, un día después de que saliera a la luz su romance con el exfutbolista, 18.552 personas comenzaron a seguir a Rocío Osorno. En los cuatro días sucesivos, sumó casi 7.500 más. Tal y como apunta la plataforma, el incremento de seguidores en los últimos 30 días ha sido 1.076,7%.

Más allá de la revelación de su romance con Casillas, la sevillana ha continuado con su intensa y habitual actividad en Instagram, donde suele desvelar los detalles de sus estilismos. Y es que más, allá de su rol de influencer, Rocío Osorno es una experta en la industria del fashion. Tras estudiar Ingeniería Agrícola, optó por dedicarse a su gran pasión y se especializó en patronaje industrial y moda. En 2018, además, creó su propia firma ropa, de la que ha obtenido grandes beneficios.

La sevillana se ha especializado en prendas para invitadas a celebraciones, con diseños muy femeninos en los que juega con los volúmenes y busca sacar el lado más sensual de la mujer. Muchos de ellos suele mostrarlos en su perfil personal de Instagram, en el que atesora casi un millón y medio de seguidores y donde ha mantenido una línea muy profesional.

No es habitual que la influencer sevillana, a diferencia de muchas de sus compañeras de profesión, comparta sus momentos privados ni su lado más personal. Aunque es madre de dos niños, Jacobo y Luis, fruto de su matrimonio con el político de Vox Coco Robatto (34), Rocío Osorno mantiene la maternidad en la más estricta intimidad.

Ahora, con su relación con Iker Casillas, parece seguir la misma dinámica. Aunque fue el 9 de febrero cuando salió a la luz su romance, este medio pudo conocer que Rocío Osorno y el excapitán de la Selección Española de Fútbol, han estado en contacto desde hace varios meses.

Fue en septiembre de 2021 cuando comenzaron a seguirse en las redes sociales y aquello propició algunos encuentros en Madrid, donde se originó su historia. De momento no han posado juntos y, hasta hace muy poco ni siquiera se intercambiaban likes en Instagram. No obstante, este periódico ha descubierto que el exfutbolista no ha tenido reparo en darle 'me gusta' a la última publicación de Rocío Osorno -con fecha de 21 de febrero de 2022-, quien ha aumentado su fama con su sorprendente idilio.

