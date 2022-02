Sara Carbonero y Kiki Morente rompen su relación: cuándo se decidió y quién dio el primer paso

El pasado 9 de febrero, EL ESPAÑOL se hizo eco del gran cambio que había experimentado la relación sentimental entre Sara Carbonero (38 años) y el cantante Kiki Morente (31) desde que se hizo pública en verano de 2021.

Una fuente de contrastada credibilidad deslizó a este periódico que existía un "enfriamiento" en su historia y que "algo ha debido de pasar" entre ellos. Ahora, este medio puede confirmar que la pareja ha roto su relación. Una ruptura que no es reciente, sino que se produjo, según la información que maneja este medio, a finales de 2021.

Se asevera que ambos inauguraron 2022 solteros. Eso sí, han quedado como "buenos amigos" y continúan viéndose con amigos comunes. Su relación actual es cordial y se profesan el mismo cariño y admiración. ¿Cuál fue el motivo de que tomaran caminos separados?, interpela este medio a la persona adecuada.

Sara Carbonero en un evento público en octubre de 2021. Gtres

Explica el informante que los diferentes estilos de vida de ambos han hecho mella, a más de sus distintas profesiones: "En algunos aspectos se compenetran bien, pero en otros son muy distintos. Sara es más tranquila, más familiar y casera. Kiki es la calle en persona. Están en tiempos diferentes. Su timming no es el mismo". Hace unas semanas, ya se apuntaba a este medio que el amor no es la prioridad de Sara Carbonero en la actualidad.

No se ha vivido "ningún drama" en esta ruptura, por ninguna de las partes. Los dos han sabido darse cuenta y no se arrepienten de lo vivido. "El primer paso me dicen que lo dio Sara, aunque Kiki lo puso muy fácil. Ellos se quieren mucho, pero no van de la mano en muchas cosas". Como amigos, se los va a seguir viendo juntos: "Van a seguir viéndose y quedando, sobre todo por sus amigos en común, como Vicky Marcos, la persona que los presentó".

"Ellos nunca quisieron ponerle nombre a lo que sentían y han vivido, y viven, el día a día, pero es verdad que en los últimos meses algo ha cambiado. También es verdad que los dos están muy volcados en sus respectivos trabajos y eso quita tiempo", sostenía una persona de total solvencia hace unos días en conversación con este medio.

En esa línea, se explicaba que Kiki aún no había visitado el pueblo natal de Sara, Corral de Almaguer, en Toledo. Un gesto que se entendía como clave. "Si de algo se siente orgullosa Sara es de sus raíces y sorprende que Kiki no haya sido visto por aquí aún o compartiendo ratos, comidas o paseos con Goyi (la madre de Sara)", se confía. Se desconoce también si Sara ha presentado a Kiki a sus hijos, Lucas y Martín.

Kiki Morente en una imagen de archivo fechada en noviembre de 2021. Gtres

Sí lo ha hecho con su círculo más íntimo y reservado; su hermana, Irene, y sus fieles y escuderas amigas, como Isabel Jiménez (39). Se destaca, además, la exquista relación que tiene Sara con Estrella (41) y Soleá Morente (37), las hermanas de Kiki. "Hacen sus quedadas de chicas y los Morente han arropado a Sara como una más en la familia. ¡A veces hasta habla más Sara con Estrella que con el propio Kiki!".

El buen momento de Sara

El 9 de febrero de 2022 se cumplió un año de la operación de urgencia de Sara Carbonero. Entonces, se apuntó a que el motivo de la operación se debía a una recaída en su cáncer de ovarios. Este extremo fue desmentido por su entorno, aunque si bien nunca se desveló la naturaleza de su paso por quirófano. Lo que sí se constató por aquellos días fue el apoyo férreo que recibió de su por entonces marido, Iker Casillas (40).

El exportero no se separó de Sara en ningún momento, tampoco la madre de ésta, Goyi. La familia cerró filas en torno a la salud de la periodista deportiva. Lo que vendría después pocos lo podían profetizar: la separación matrimonial de Sara e Iker y el tsunami informativo que conllevó durante meses, con el desfile en televisión de presuntas amantes de Casillas.

Iker Casillas y Sara en mayo de 2019, cuando aún eran matrimonio. Gtres

Tiempos convulsos que sólo el tiempo consiguió amainar. Hoy, más de 365 días después, la vida del exmatrimonio escribe unos capítulos muy distintos, por separado. Iker, feliz con su soltería y su trabajo en la Fundación Real Madrid. Ella, Carbonero, vive un gran momento, de "tranquilidad y calma", en su vida personal y profesional.

"Sara está feliz con su trabajo en Radio Marca y con su vida. Ella con ver a los suyos bien y con salud ya no pide más. Por fin dejó atrás el maldito 2021", expresa una buena amiga de la profesión. Tras la marejada, consiguió ensamblar las piezas de su vida y encontrar su sitio vital. "Todo lo que se lio con Iker no fue fácil y gracias a que ella tiene una gran paz interior. Se publicaron muchas cosas inciertas y bastantes calumnias de Iker que dolieron a Sara", se añade.

En la actualidad, ambos tienen una relación estupenda; se hablan, se llaman y se consultan cuestiones del día a día. Su relación no fue así de buena tras el anuncio de divorcio, pero el tiempo también ha ayudado: "Ha mejorado bastante últimamente. Es verdad que al principio de la ruptura fue más distante todo, pero ahora son buenos amigos y se apoyan mucho el uno en el otro".

Eso sí, el informante con el que se contacta es taxativo ante una posible vuelta sentimental de ambos: "No, eso te lo puedo asegurar y me juego lo que haga falta. Conozco a ambos, pero sobre todo a Sara. Esa puerta está más que cerrada".

