Rocío Osorno, la 'influencer' que ha enamorado a Iker Casillas: los detalles desconocidos de su relación

Nueva pareja sorpresa en el mundo del corazón. El exportero del Real Madrid y excapitán de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas (40 años) y la influencer Rocío Osorno (34) están ilusionados. El guardameta madrileño, que se separó de su esposa, Sara Carbonero (38), madre de sus dos hijos, hace casi un año vuelve a sonreír en el amor y lo hace al lado de esta diseñadora y empresaria sevillana.

Esta discreta relación, destapada por Lecturas en exclusiva este miércoles, iría camino de los cinco meses desde que se conocieran, según confirmado EL ESPAÑOL por fuentes cercanas. Sin ningún tipo de prisas y de una manera muy fluida, fue en septiembre del año pasado cuando Rocío e Iker comenzaron a seguirse en las redes sociales y aquello dio pie a algunos encuentros en Madrid: el origen de su bonita historia.

Y aunque el exfutbolista evita hacer comentarios en las fotografías que la influencer publica en sus poderosas redes sociales -Osorno atesora 1,4 millones de followers sólo en Instagram- no hay post que no tenga su correspondiente like. Si bien hasta la fecha no hay fotografías de la pareja junta, el citado medio afirma que Iker y Rocío ya han realizado incluso un viaje fuera de España.

Fue a París y, aunque algunos medios afirman, por las huellas que Rocío deja en sus redes, que ese viaje romántico tuvo lugar en septiembre, la realidad es que en aquel momento la andaluza viajó hasta la ciudad del Sena para realizar una campaña con Hugo Boss, la exclusiva firma alemana de la que es embajadora.

Por tanto, puede que Iker y Rocío se escapasen a la ciudad de amor en algún otro momento del que no hay pruebas gráficas hasta la fecha. Pocos detalles faltan por conocer de la vida de Iker Casillas, que con tan sólo 18 años se convirtió en San Iker al triunfar en el terreno de juego con la Selección Española en el Mundial de Corea 2002. Pero ¿quién es Rocío Osorno, la mujer que le ha devuelto la sonrisa?

Rocío Osorno es una influencer, diseñadora y empresaria, natural del municipio sevillano de Gines. Estudió Ingeniería Agrícola, algo que combinó con varios trabajos en algunas de las discotecas más conocidas de la capital hispalense. Tras concluir su primera carrera, Osorno decidió estudiar patronaje industrial y moda.

Las redes, y más concretamente su perfil de Instagram, le sirvieron de escaparate para sus diseños, que, de manera más que brillante e inteligente, combinaba -y sigue combinando- con los de otros diseñadores. Sus looks inspiran día a día a 1,4 millones de personas -2,8 millones de ojos son feligreses de su religión fashion- y ha sido nombrada por la prestigiosa revista Forbes como una de las mejores influencers de España.

Rocío Osorno ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre lucir grandes firmas y moda democrática, complementando, por ejemplo, un jersey de Zara con un 2.55 de Chanel. Et voilà: acierto asegurado.

En el plano personal, Rocío Osorno estuvo casada Jacobo -a quien todo el mundo llama Coco- González-Robatto Perote (34). Rocío y Coco contrajeron matrimonio eclesiástico el 29 de junio de 2019 en la Catedral de Sevilla, tan sólo dos semanas después de que lo hicieran en el mismo escenario sacro el futbolista Sergio Ramos (35) y la presentadora Pilar Rubio (42).

La empresaria de moda y el senador autonómico de Vox llegaron al altar con un hijo en el mundo: Jacobo (3). La pareja tenía claro desde el principio que tardarían poco tiempo en dar un hermano o una hermana a su pequeño. Apenas un mes después de darse el 'sí, quiero' y jurarse amor eterno ante los ojos de Dios en la ciudad natal de la influencer, Rocío volvió a quedarse embarazada.

En diciembre de 2019 compartían, felices, y desde las paradisíacas islas de Maldivas la noticia de que venía en camino un nuevo bebé. Un niño que nació en plena pandemia de coronavirus, en abril de 2020, y al que, siguiendo la tradición familiar, pusieron de nombre Luis, como el hermano y el padre de Rocío. En casa lo llaman Luisete (1). Rocío y Coco anunciaron su separación matrimonio el 31 de diciembre de 2020.

