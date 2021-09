Sara Carbonero abre su corazón: "Lo que peor he llevado es el sufrimiento de mi familia"

Sara Carbonero (37 años) acaba de despedirse de uno de sus veranos más especiales. Tras superar momentos difíciles, durante la estación estival la periodista ha podido disfrutar de la serenidad, ha vuelto a darle una oportunidad al amor al lado de Kiki Morente (31).

De su querida calma -a la que dedicó un texto en Instagram-, del momento personal que está viviendo y de muchas otras cosas ha hablado en una entrevista muy personal que ha concedido a la revista Harper's Bazaar España.

Sara Carbonero, en una imagen de su cuenta de Instagram. Redes Sociales

Todas las experiencias pasadas le han permitido a Sara hacer acopio de fuerza y de coraje y lo transmite en cada uno de los mensajes que da al citado medio: "Soy la dueña de mi vida y voy a hacer por estar bien. Nada de lo que hoy gozas está asegurado para mañana. Cuando aceptas y asumes que todo está de paso, se vive más tranquilo, te llega la calma". A esto, añade algún detalle más de cómo se está sintiendo ahora tras superar las tempestades: "Estoy feliz, estoy conociendo a muchísima gente, estoy en un buen momento, estoy disfrutando. Ha sido un verano atípico, me he intentado llenar de lo bueno y de personas que me hacen sentir bien".

La locutora de Radio Marca no vive la vida de puntillas y ha sabido quedarse con lo bueno de los momentos difíciles, el aprendizaje: "He aprendido que no se puede controlar nada, por más que queramos pasarnos la vida controlando todo. La vida de un día para otro te cambia, hoy estás aquí, mañana no".

Y su forma de afrontar la vida demuestra que es muy consciente de esto: "Ahora vivo los momentos con mucha intensidad, he aprendido a hacerle caso a las señales de mi cuerpo, a la gente que te aporta y ver a los que no, cuando te quitan un poquito la energía, cuando te suma...", detalla la de Corral de Almaguer.

Sin embargo, eso no quiere decir que no lo haya pasado mal durante el proceso, ni quiere hacer de menos este malestar: "Estoy muy bien últimamente. Lo que peor he llevado es el sufrimiento, no mío, sino el de lo que más quiero en el mundo, mi familia; el miedo", concreta.

Sara Carbonero, con sus hijos en Madrid. Gtres

Y es que es precisamente su familia quien se convirtió en gran foco mediático tras anunciar su separación del exfutbolista Iker Casillas (39): "Hay momentos en la vida de una persona que ya son bastante complicados como para que ya ni tu imagen ni la gestión de ella te pertenezcan", explica a la publicación. Pero Sara es consciente de que es un personaje mediático y afirma que toda laa repercusión de su imagen pública la tiene asumida: "Eso forma parte de mi vida y lo llevo muy bien, salvo cuando se meten en temas muy, muy personales. Lo mismo me ocurrió con la separación, lo llevé con mucha naturalidad. Las noticias pasan rápido, mañana ya se habla de otra cosa, qué más da, lo importante es el proceso personal que estás viviendo".

La comunicadora vive un momento de tranquilidad y lo demuestra lanzando otro mensaje, que quizás no es habitual oír de la boca de una mujer que se ha convertido en referente para muchas otras: "No estoy preocupada en absoluto por la imagen que proyecto, no me obsesiona. Ya no".

Tormentas superadas

Sara ha dejado atrás una etapa marcada por complicadas situaciones como el inesperado infarto que sacudió el corazón del padre de sus hijos en mayo de 2019. Además, tan solo unas semanas después la periodista comunicaba en sus redes sociales otra mala noticia: le habían encontrado un tumor maligno en el ovario.

Haciendo uso de ese coraje, con el apoyo de grandes amigos como Isabel Jiménez (39), con sus hijos siempre en el horizonte y la música como hilo conductor, la manchega sacó fuerzas de flaqueza para seguir adelante, sin saber que la vida le deparaba más sinsabores. En agosto de 2020 sufrió la perdida de su abuelo paterno y con pocos meses de diferencia, en febrero 2021, ella tuvo que ser intervenida de nuevo en el hospital.

A todo esto, en marzo de 2021 se añadía la separación del futbolista. El deportista y la periodista emitían un comunicado conjunto en sus redes sociales anunciando su separación.

