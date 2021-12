Antonio Pardo, exmarido de Gema López, retoma su vocación: descubrimos su currículum más 'oculto'

El pasado 10 de diciembre, Antonio Pardo Sebastián (53 años), exmarido de Gema López (50), sorprendía a sus seguidores de Instagram al anunciar una gran noticia: "Preparando nuevos proyectos", redactaba en su última publicación. La imagen con la que acompañaba su mensaje era aún más misteriosa, y es que en ella se le puede ver con un poncho y un sombrero típicos mexicanos. ¿Cruzará el actor el Atlántico para rodar alguna producción audiovisual en el país centroamericano?

Solo el tiempo dará la respuesta a esa pregunta. Pero la realidad es que este enigmático personaje con el que se ha presentado en las redes no desentonaría en su polifacético y extenso currículum interpretativo.

Pese a que lleva tiempo anunciando públicamente que retoma su gran vocación, esa que tuvo que dejar a un lado poco antes de la pandemia -y que suplió convirtiéndose en profesor de esgrima escénica-, la carrera del ex de la colaboradora ya es de por sí amplia y reconocida en el sector interpretativo. Pero precisamente por ello resulta extraño que no deje a la vista de los usuarios, los curiosos y el posible público su veterana trayectoria. De hecho, lejos de facilitar el acceso a su currículum, Antonio Pardo no deja ningún rastro ni mucho menos un enlace a la agencia de representación de actores que gestiona su trabajo. Al contrario de lo que hacen la gran mayoría de intérpretes de este país, que ya en el apartado que se conoce como 'biografía' de su perfil de Instagram mencionan a su mánager y su contacto, el actor evita ponerlo.

Antonio Pardo, en dos fotografías oficiales de su agencia de representantes. Olga Lorente | Representante de actores

Sin embargo, y gracias a la cercanía de estas fechas navideñas, su agencia de representación, Olga Lorente Casting & Coach ha compartido un vídeo felicitando las fiestas y etiquetando a su cartera de clientes, entre los que se encuentra el madrileño.

Desde la página oficial de la agencia se puede acceder a la ficha de Antonio, que además de especificar su altura, medidas, color de ojos y pelo, también expone, por supuesto, su extenso listado de trabajos y una presentación sinigual: "Antonio Pardo. Actor madrileño con una amplia trayectoria como especialista y coordinador de cine. Ha trabajado con directores como Kevin Reynolds en Clavius, Steven Soderberg en Guerrilla o Guillermo del Toro (57) en El Laberinto del Faunio. Como coreógrafo colabora habitualmente con Rafael Amargo (46) y Víctor Ullate (48). Su trabajo en El Tercer Día -cortometraje- está respaldado con varios premios como Premio Aloha Accolade de Honolulu Intenational Film Festival; El Tercer Día -teatro- Premio Mejor Montaje Escénico en el Festival de Teatro de La Litera (Huesca) y Mejor Vestuario y Maquillaje en el Festival de Teatro de la XIII Muestra de Teatro SJE (Madrid)".

El actor ya ha anunciado que prepara su vuelta al mundo de la Interpretación. Olga Lorente | Representante de actores

Además, entre los trabajos más recientes se presenta su papel en la famosa serie de TVE Cuéntame cómo pasó, en la que interpretó a un taxista. También ha participado en Memorias de España, de RTVE, la archiconocida producción de Al Salir de Clase, de Telecinco, Policías y La casa de los Líos, ambas de Antena 3.

Sin duda se trata de una envidiable carta de presentación de la que Antonio Pardo parece no querer presumir ante el mundo, porque oculta este acceso desde sus redes -que es actualmente su mejor escaparate mediático-. Ni siquiera en la web oficial de su empresa Conga Producciones lo hace, pues en el apartado de 'Quienes somos' desgrana a todo el equipo y expone sus estudios y proyectos de cine y tele, pero no ha querido destacar las grandes figuras del mundo de la cultura que han confiado en su labor. Se trata, pues, de un gesto de humildad y discreción que llama la atención dentro del universo de los actores.

Una venta muy especial

Fue el pasado 7 de septiembre cuando Antonio Pardo Sebastián anunció la puesta en venta de un piso muy especial para él. "Precioso apartamento en marqués de Vadillo, fue mi estudio durante años, interesados escribir por privado", escribía el productor teatral en su perfil de Instagram donde compartió varias fotografías de las diferentes estancias del inmueble.

El piso, tal y como descubrió EL ESPAÑOL, está ubicado en Carabanchel y colgó el cartel de 'Se vende' por 144.000 euros. Tras hacer desaparecer su anuncio a principios de octubre, este periódico pudo saber que la vivienda sigue a la venta en manos de otra inmobiliaria, aunque sí es verdad que actualmente nadie puede comprar el piso e instalarse inmediatamente en ella porque tiene inquilinos.

Antonio Pardo junto al salón del estudio en el que vivió en Carabanchel, en un montaje de Jaleos.

El motivo por el que el piso de Antonio Pardo eliminó sus anuncios de venta hace dos meses responde a que la entrada de cualquier nuevo huésped está paralizada en estos momentos. Tal y como apuntan a este medio, el propietario ha permitido a dos estudiantes residir en la casa hasta que acaben el máster, que será en menos de dos meses. De esta forma, no podrá ser hasta enero cuando el futuro comprador pueda hacerse con el inmueble y entrar a vivir en él.

Además, el piso en el que el exmarido de Gema López inició su carrera de Interpretación ha bajado su precio de venta estos días y ahora se presenta con un valor 4.000 euros menor. Actualmente, se vende por 140.000 euros.

