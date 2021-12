5 tips para elegir el look de novia para una boda íntima y familiar

Muchas parejas han tenido que aplazar su boda por la pandemia. Sin embargo, muchas otras han optado por seguir adelante y hacer una pequeña celebración íntima junto a sus seres queridos. Muchas novias se preguntarán entonces... ¿Y qué me pongo para mi boda íntima y familiar?

En Laura Escribano Atelier proponen crear diseños de novia más sencillos, como si fueran confeccionados para una celebración preboda. "El look que luzca la novia en su boda íntima de este año puede ser un adelanto de lo que lucirá en su gran boda de 2021", explica Laura Escribano, modista y creadora de vestidos de novia de la firma madrileña.

1. No te agobies

Esta pequeña boda íntima es el momento perfecto para empezar a celebrar y liberarse de los meses de estrés y nervios. Disfruta del momento juntando a tus seres queridos más cercanos. Reuniros alrededor de una bonita mesa como si fuera el preludio de lo que será el gran día. El día de tu boda.

2. Fuera protocolos

Tu vestido no tiene porqué ser estrictamente blanco. El largo de la falda y la forma de las mangas tampoco importan. Las novias tendrán más libertad para elegir el diseño en esta celebración íntima.

3. Sé fiel a tu estilo

Esta libertad estilística tampoco la debemos tomar a la ligera. Como con el vestido de novia, escoge un diseño que sea totalmente tu estilo, con el que te sientas cómoda, guapa y segura.

La idea es buscar vestidos sencillos como si fueran para preboda.

4. Un adelanto del vestido de novia

Este look puede ser un pequeño avance de lo que lucirás en la boda. Puedes dar pistas a tus invitados con pequeños detalles que destacarás el año que viene.

5. ¿Y si no fuera un vestido?

Aprovecha para escoger un diseño que no sea un vestido. Apuesta por trajes, blusas o faldas. Lucir prendas por separado que luego podrás reutilizar para multitud de ocasiones es, sin duda, un gran acierto.

El body, la pieza protagonista de la colección Quimera

Tradicionalmente no visible en el look de novia, el body adquiere todo el protagonismo en la colección Quimera. Se convierte en la prenda estrella del look, la que aporta toda la fuerza, el estilo y la personalidad. Los bodys que ha diseñado Laura Escribano representan a la perfección esa diversidad y sostenibilidad propias de la marca ya que están pensados para lucirlos más allá de la boda y no solo para ese día especial.

"El body nos permite crear un amplio abanico de looks, lucirlo después de la boda con tu pantalón o falda favoritos. Se trata de un concepto de máximo comfort, una pieza joya que perdurará en tu armario y que podrás lucirla en más momentos especiales de tu vida", explica Laura Escribano.

Otra opción muy moda son los trajes en vez de los vestidos.

Hydra, Casiopea, Andrómeda, Ara, Pegaso y Libra. Los seis diseños de bodys, inspirados en las constelaciones, forman parte de la colección Quimera. Los materiales y tejidos, seleccionados minuciosamente por Laura Escribano, combinan organza rústica, encaje de bolillos de algodón, bambula de seda bordada, gasa plumeti y tules de la más exquisita calidad.

Todos los diseños de la colección se pueden combinar con cualquiera de las faldas y pantalones Esencia de la firma, diseños muy minimalistas en crepé satén que se adaptan como un guante a la silueta.

