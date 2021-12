Nacho Ansorena, el cuidador del legado de Álex Lequio al que Ana Obregón siempre tiene presente

Además de un gran cariño que aún sigue presente en todos los que le conocieron, Álex Lequio dejó tras de sí un increíble legado que un año y medio después de su marcha continúa. No solo en lo que se refiere al cáncer, enfermedad a la que se enfrentó durante más de dos años y para la cual recaudó fondos para proyectos solidarios, algo que continúa su madre, Ana Obregón (66 años), también en lo que se refiere a lo profesional. Precoz para los negocios, Álex fundó varias empresas a lo largo de su vida, pero fue Polar Marketing con la que vivió los mejores momentos. Un proyecto que no creó en solitario, sino con su mejor amigo, Nacho Fernández Ansorena, que se ha convertido en el cuidador de su legado empresarial.

Tan estrecha era la relación entre los dos jóvenes que no tenían problema en llamarse "hermanos", un cariño del que también era partícipe Ana, que sigue muy pendiente tanto de Nacho como de la empresa. "Esta sudadera me hace muchísima ilusión porque es de Polar Marketing, la agencia que creó mi hijo y en la que está también su socio Nacho. Esta sudadera la llevo en mi corazón", ha dicho la actriz en su última storie de Instagram.

La compañía, especializada en growth hacking, no ha hecho más que crecer con el paso de los meses gracias a la impronta de Álex y el buen hacer de Nacho, que el pasado verano pasó a tomar las riendas absolutas de la marca. El 15 de julio 2021 apareció en el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) que Ansorena pasaba a ser administrador único de Polar Marketing en sustitución de Álex Lequio, que fue depuesto del cargo unos días antes.

Ana Obregón sigue muy pendiente de la empresa que fundó su hijo, Polar Marketing. Instagram

Por lo tanto, ahora es él quien se encarga al cien por cien de dirigir y llevar al éxito el legado que fundó junto a Álex Lequio, en el que creyeron desde el minuto uno y que les unió para siempre. Eso sí, no alcanzaron el éxito a la primera y antes de saborear el triunfo probaron suerte con otras cinco entidades: Toonight Gestión y publicidad, Lienzos y Dardos Ibérica, Blend Solutions, Celebriteat Solutions y Game Think Factory, estas dos últimas ligadas a Polar Marketing.

De momento, Fernández Ansorena parece estar centrado en el trabajo, o al menos en su faceta más privada, pues tan solo ha compartido una publicación desde la pérdida de su "hermano", de quien se despidió con un mensaje desgarrador: "Mi hermano, mi socio, mi todo. Eres, fuiste y serás el mayor ejemplo de lucha que pise mi vida. No es justo que te vayas, no es justo que la gente no conozca ni el 1% de todo el valor, la bondad y la persistencia que tenías. Daba igual dónde y cómo, NYC, BCN, Madrid o un puto garaje, siempre luchabas con una sonrisa. Así es el eterno y amargo recuerdo con el que nos dejaste ayer, sonriente, luchador. Descansa en paz hermano, da recuerdos ahí arriba".

Y aunque Álex Lequio no podrá ver el éxito futuro de su herencia, todos los que le querían, y especialmente su madre, Ana Obregón, serán testigos de lo lejos que llega ese último proyecto en el que invirtió tantas horas, esfuerzo y cariño.

