Sara Carbonero, sobre su hombre ideal: "Debe tener sentido del humor. Kiki tiene ese requisito"

La expectación era máxima este miércoles en el Teatro Barceló durante los Premios Hombre del Año Esquire 2021. No era para menos; con el permiso de los premiados y del resto de invitados, había una pareja cuya asistencia toda la prensa esperaba con especial interés: la formada por Sara Carbonero (37 años) y Kiki Morente (31). Se trataba, pues, de su primer evento público al que acudían juntos, y los allí congregados esperaban acontecimientos.

Desde que una revista del corazón desveló su relación sentimental, los protagonistas se han cuidado muy mucho en público y no han confirmado expresamente su historia de amor. Por tanto, ¿llegarían al acto juntos y posarían? La respuesta no tardaría en llegar: no. Llegaron por separado. Primero, Kiki. Posó ante los medios gráficos y rápidamente se introdujo en el evento, esquivando las preguntas de la prensa. En medio del barullo, tan solo atinó a decir: "Feliz de estar aquí con Alejandro Sanz (52)".

El posado de Kiki Morente en el evento de Esquire 2021. Gtres

El bailaor se perdió en el interior del evento. A los minutos, hizo acto de presencia Sara Carbonero. Con pantalones dorados -que fueron lo más destacado de su outfit-, sombrero negro cowboy a juego con su jersey, la periodista sí atendió a los allí presentes durante unos minutos. Tiempo en el que habló del amor, de Kiki Morente, de los requisitos que debe tener un hombre para ella y de su trabajo.

Su pantalón está siendo muy comentado...

Cómodo, cómodo no es, pero es un poco hippie.

Y su sombrero también

Es muy tendencia ahora el sombrero, ¿no? Ya sabéis que yo soy muy de sombreros, de siempre. Me encantan.

Se premia al Hombre del Año, ¿qué requisitos debe tener un hombre para enamorar a Sara?

Bueno, tanto un hombre como una mujer, sobre todo sentido del humor. Y lo que siempre se pide; una persona honesta, sensible, para mí es muy importante. Ahora mismo, con mucho sentido del humor, así ya me llamaría la atención.

Sara Carbonero minutos antes de atender a los medios. Gtres

¿Esos requisitos los tiene Kiki Morente?

Claro que sí, los tiene.

Noche de música, no podía faltar él...

Claro, imagino, porque además Alejandro y él son amigos. Al final, está todo muy relacionado. Llevan muchos años conociéndose. Creo que a Alejandro le hace especial ilusión que esté tanto Kiki como Niña Pastori (43) y Pablo López (37). Yo espero que sea todo muy emocionante y disfrutarlo mucho.

¿Cómo definiría el momento que está viviendo?

Este momento es muy dulce para mí, tranquilo. Un momento de ilusión, ilusión con mi trabajo. Estoy contenta. Un momento bonito.

Si le pregunto si está enamorada, ¿qué me dice?

La respuesta es que ya les he respondido a demasiadas cosas que sabéis que no suelo entrar. Hasta ahí me voy a quedar, como siempre. Os agradezco mucho que estéis aquí, pero no me vais a sacar más. Estoy aquí porque llevo años trabajando con Hearst Magazines. Para ser sincera, me propusieron venir aquí y estar rodeada de amigos y gente bonita.

Isabel Jiménez bromeó sobre el grupo de música que iban a montar juntas...

Sí, anda, qué va. Eso lo dirá ella. Isabel se piensa que todo es posible, pero desde luego que no. Muy contenta, eso sí, de estar haciendo el programa en la radio y rodearme de tanto arte.

Sara Carbonero y Kiki Morente protagonizan el 'no posado' más esperado JALEOS

¿Cómo están sus hijos?

Están muy bien, todo muy bien. También intentamos hablar lo menos posible de ellos, pero están muy contentos. Todo muy tranquilo, bien.

Iker le ha dedicado recientemente unas bonitas palabras en redes...

Ah, sí, bueno, claro. No tiene por qué decir feas. Le dais vosotros a todo eso más importancia que nosotros. Está todo normal, todo natural. Hay la relación que tiene que haber. Todo estupendo.

¿Lee las noticias que se dicen de usted?

No, casi nunca. La verdad es que casi, casi nunca.

