Lucía Rivera: "No estoy buscando el amor. Si llega, bien; y si no, también"

La noche de este martes 19 de octubre, Rabat celebró en su tienda de Madrid una exclusiva cena con motivo de la presentación de Three Wishes, una colección que simboliza la unión y el valor de la familia, mediante tres icónicas piezas: una pulsera, unos pendientes y un anillo. Al evento, que tuvo lugar en la tienda de la calle Serrano de Madrid, asistieron reconocidas personalidades que han estado vinculadas a la marca. Entre ellas, Lucía Rivera (22), quien deslumbró con un impresionante vestido negro de plumas, firmado por Fernando Claro Couture.

Antes de disfrutar de la velada, la joven modelo -una de las primeras en llegar al evento- posó para los fotógrafos y atendió a los medios de comunicación. Muy amable y cercana, a las puertas de la tienda, quiso tener unas palabras con EL ESPAÑOL.

Este periódico pudo conversar durante unos minutos con Lucía Rivera, quien tal y como expresó, está disfrutando de su juventud. Confirmó que actualmente no tiene pareja ni tiene prisas por iniciar una nueva relación. A día de hoy se encuentra inmersa en cambios personales y a la espera de retomar su carrera en Estados Unidos. Mientras tanto, prevé continuar con su trabajo dentro de Europa.

Lucía Rivera fue una de las primeras en llegar al evento de Rabat. Gtres

¿Cómo está?

Bien, como siempre.

¿Es muy de joyas?

A medida que crezco soy más de joyas.

Son muchas las que esta noche han venido de negro. ¿Se han puesto de acuerdo?

El negro siempre acierta. Aunque esta vez he arriesgado más de lo que yo suelo arriesgar, pero me gusta. Me siento un poco años 20.

Hace unos días la relacionaron con una persona.

Me relacionáis con mucho. Soy libre, tengo una edad para estar trabajando, estar en mi carrera profesional y ya está. Cuando me enamore, pues me enamoré. Pero ahora no es el caso. Soy muy exigente.

¿Qué busca en un hombre?

No busco nada. No hay un prototipo de persona. Cuando te enamoras, no te enamoras de algo que buscas. Te sorprende.

Pero ha dicho que es muy exigente. ¿A qué se refiere?

A que busco una persona con principios, valores y sobre todo, humildad.

¿Le cuesta encontrarlo?

No me pongo a buscarlo. Si aparece, apareció. No estoy buscando el amor. Si llega, bien; y si no, también.

¿Cómo le gustaría que la conquistasen?

Que más da como me conquisten. Yo no necesito que me conquiste nadie, ya me conquisto yo todos los días. Las mujeres no necesitamos esas cosas.

¿Cómo se conquista a sí misma?

Mimándome, haciéndome mis mascarillas, poniéndome mis joyas...

Para la ocasión, la modelo escogió un impresionante vestido de Fernando Claro. Gtres

¿Está deseando viajar a Nueva York?

Es lo primero que tengo en mente, pero está todavía complicado. Por ahora voy a intentar hacer algo en Europa. Me gustaría Milán o algo europeo más cercano. Después ya me iré, cuando pueda, a Los Ángeles, a Nueva York...

¿Tiene algo preparado?

No se puede preparar nada con esta profesión, porque hoy preparas algo y mañana tienes una opción y te confirman seguro. Voy fluyendo y en cuanto esto avance un poco más, que quedarán dos semanas, porque estoy en medio de cambios, me iré.

¿Qué cambios?

Personales. Estoy en cambios de todo y me apetece hacerlo bien e irme tranquila. Tengo 22 años. Imagínate la cantidad de cambios que tienes con 22 años.

¿Qué tal está su madre?

Mi madre siempre bien. Feliz y en Asturias, tranquilamente. Está rodando cosas que os van a gustar.

¿A usted le apetecería seguir sus pasos?

Tengo 22 años todavía. Mi madre cuando empezó tenía más de 30. Me está yendo bien en lo mío y voy a seguir con ello. Viajar y ya está.

