El falso 'piercing' de Angelina Jolie que ha acaparado todas las miradas en su último estreno

Angelina Jolie (46 años) opta en su día a día por estilismos desenfadados y muy cómodos para pasar desapercibida por California, pero cuando tiene una cita especial en su calendario muestra su faceta más glamurosa. Fue el caso de este martes, 19 de octubre, en el estreno de la película Eternals (de Marvel) al que acudió con sus hijos.

La actriz lució un voluminoso vestido en color pardo, perfecto para la ocasión. Se trataba de un diseño de varias capas, con las que Angelina ocultó sus curvas, pero dejó a la vista la zona de su clavícula y cuello debido al escote en palabra de honor. La intérprete de Maléfica podría haber optado por un collar que acaparase la atención de su zona desnuda, pero en lugar de eso escogió un complemento aún más arriesgado e innovador.

El llamativo 'look' de Angelina Jolie en la premier de 'Eternals'. Reuters

Jolie se decantó por un llamativo piercing metálico que dividía su labio inferior y su mentón en dos. ¿Qué clase de accesorio es este? La doctora Patricia Bratos, ortodoncista y cofundadora de Ferrus & Bratos, ha querido compartir su visión experta con EL ESTILO: "El falso piercing de la actriz estadounidense destacó en la alfombra roja, ya que su accesorio partía desde el labio inferior hasta la barbilla recordando a los tatuajes moko kauae maoríes que tradicionalmente llevaban las mujeres para mostrar su identidad", desvela Bratos.

La experta descubre el significado oculto del uso de este complemento, pero al mismo tiempo también revela el 'peligro' que tiene: "Aunque hace años era un signo de identidad, ahora este tipo de accesorios responde a factores meramente estéticos casi siempre. Lo que muchos desconocen es que el uso de piercing en la lengua o en el labio puede pasar factura a la salud oral".

Patricia Bratos destaca la belleza que puede aportar este accesorio en la construcción de un look, aunque advierte a Angelina Jolie y a todos aquellos que se sientan atraídos por este tipo de piercings bucales: "Cabe mencionar que el labio es una zona altamente sensible. Además, la boca es una zona séptica por lo que el piercing estará en continuo contacto con las bacterias de la cavidad oral. Por ello, el riesgo de infección es cuantiosamente mayor y la higiene se vuelve especialmente relevante".

Detalle del 'piercing' metálico de la actriz Angelina Jolie. Reuters

Cierto es que el complemento de la actriz es decorativo y no parece permanente, por lo que se reduce el citado riesgo: "Al tratarse de un piercing falso no hay perforación y seguramente solo se use durante unas horas, por lo que el riesgo disminuye considerablemente frente a una persona que se haga este tipo de piercing en el labio de forma permanente. Sin embargo, hay que recordar que el continuo roce del piercing, ya sea real o de quita y pon, en el labio con las encías provocan su retracción, lo que aumenta la sensibilidad dental", sentencia la voz experta.

Teniendo en cuenta todos estos aspectos que pueden afectar a la salud bucal, quizá Angelina se lo piense la próxima vez; aunque la realidad es que consiguió su objetivo de crear expectación y acaparar todos los focos insertando un elemento novedoso en su look que sobresalió por encima de su propio vestido de gala.

