El vestido de látex azul firmado por Versace que ha cautivado a Shakira y Hailey Baldwin

El algodón, el poliéster, la seda, la piel... son muchos los tipos de tejidos que podríamos enumerar y que se utilizan en la industria de la moda. Pero también existen materiales más peculiares que aportan un toque especial a los diseños y que son menos visibles en las pasarelas. Una de estas singulares propuestas es el látex.

Ya en 2020 Saint Laurent arrasó en los desfiles con este material, pero la atrevida mente creativa de Donatella Versace (66 años) ha ido este año más allá. La diseñadora italiana ha creado un vestido sexy de látex que ha cautivado a algunos de los rostros más relevantes del panorama celebrity.

Pese a lo ceñido que luce el látex en el cuerpo, la modelo Hailey Baldwin (24) -que se cambió el apellido a Bieber tras casarse con Justin Bieber (27)- quiso lucir este fabuloso vestido azul cielo en pleno agosto. Presumía de él en una fotografía compartida en su perfil de Instagram en la que posaba muy cariñosamente con su famoso marido.

Al verla, Donatella no dudó en hacerse con la imagen y mostrarla en su propia red social dándole las gracias a la joven estadounidense: "Este look de látex es sensacional para ti, Hailey Bieber. Tengo que estar de acuerdo Justin Bieber, ¡definitivamente tienes ese punto delicioso! ¡¡Los amo a ambos!!".

View this post on Instagram Una publicación compartida de Donatella Versace (@donatella_versace)

Pero no es la única mujer poderosa que ha lucido el vestido. La cantante Shakira (44) ha posado con él recientemente para una sesión de fotos muy especial para una cabecera de moda de Estados Unidos. El tonificado cuerpo de la colombiana se podía intuir a la perfección con el diseño de Versace en azul mientras 'tomaba una ducha' con él puesto. La artista ha combinado la sensual prenda con unas sandalias también firmadas por la maison italiana.

Tal y como pasó con Hailey, cuando Donatella ha descubierto que Shakira ha lucido su pieza, ha decidido compartir la instantánea en su Instagram con un mensaje en perfecto español dirigido a la protagonista a modo de agradecimiento: "Shakira, la reina colombiana, luce increíble en Versace para la edición de noviembre de Cosmopolitan US! ¡¡¡Te quiero, Shak!!! Esas caderas no mienten, Shakira!!! Amo cómo luce este look completo de Versace en ti", ha escrito la diseñadora.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Donatella Versace (@donatella_versace)

La colección Primavera-Verano de 2022 de Versace no solo muestra vestidos de látex, este material también se presenta en forma de faldas y camisetas. Se trata de un patrón de estilo relajado y atrevido que llega pisando fuerte para las próximas temporadas.

Pese a lo que pudiera parecer, este tipo de tejido se conjuga a la perfección con cualquier tipo de cuerpo y género, y es para todas las edades, pues la propia Donatella Versace ha optado por lucir el vestido de látex en color negro para uno de sus últimos desfiles en Milán. ¿Te atreves?

[Más información: Los mejores 'looks' de la gala MET: del mantón XXL de Rosalía al estilo 'cowboy' de Jennifer Lopez]

Sigue los temas que te interesan