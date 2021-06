De la pasarela a su cuerpo: Ariana Grande estrena uno de los 'looks' más eléctricos de Versace

Ariana Grande (27 años) se encuentra en la vía directa que conduce sin retorno al olimpo de las diosas de la música. Hace tres semanas, y tras darse el 'sí, quiero' en secreto con su pareja Dalton Gomez (25), la artista italoamericana de Boca Ratón se subía al escenario de los iHeartRadio Music Awards 2021 junto a The Weeknd (31) para entonar su ya mítico Save your tears convirtiéndola en viral al deleitar a todos con su whistle.

Con anillo de casada y con una imagen renovada, mucho más madura en todos los sentidos, Ariana Grande empieza también a convertirse en un icono de estilo. De la mano de la música, como suele pasar desde que el mundo es mundo, también está el sector de la moda. Los grandes diseñadores crean sinergias con los artistas globales para que luzcan sus diseños en sus vídeos, conciertos y actuaciones a lo largo y ancho del planeta.

Y aunque Ariana Grande no tiene un gran archivo histórico de piezas de Versace en su vestidor, para una entrevista con su gran amigo, el presentador británico James Corden (42), la creadora de No tears left to cry ha estrenado uno de los looks más impresionantes de la firma italiana.

Un outfit que pertenece a la colección Fall Winter 2021 de la casa dirigida por Donatella Versace (66) y que ha saltado de la pasarela directamente al cuerpo de Ariana Grande, pues todavía no se encuentra a la venta para el gran público. Fue el pasado 5 de marzo cuando tuvo lugar el desfile de Versace en el contexto de la Milano Fashion Week y desde el equipo de Donatella sorprendieron con colores tierra, rojos, violetas y el amarillo limón que ahora ha lucido Ariana Grande.

El vestido, en tono canario, es corto hasta la altura del muslo y tiene una silueta conocida como patrón de patinador. Además, lleva mangas puffy y un cinturón de habilla grande que enfatiza aún más el esbelto cuerpo de la artista -no sólo por la propia correa, sino por el volumen de las mangas abullonadas-. Ariana, además, para terminar de completar el look 36 de Versace llevó también las mismas medias amarillas que la modelo en el desfile y las mismas plataformas.

'Look' 36 del último desfile de Versace. Versace

La colección Fall Winter 2021 incluyó algunos de los códigos clásicos de Versace, entre esos elementos estaban, como no podía ser de otra manera, minivestidos de cota de malla, tonos eléctricos y, por supuesto, mucha ropa dorada. Además del estampado de La Greca que presenta la llave griega con el logo de Versace en varias combinaciones.

"Entra en La Greca: la colección se presenta en un laberinto vertical. Emitido digitalmente, el programa da la bienvenida a una nueva forma de comunicar colecciones", rezaba desde la página web de Versace justo momentos antes de emitir el fashion show.

"A pesar de vivir en una era digital de inmediatez, tomarse un tiempo es crucial para formar una conexión genuina. Así es para mí el presente y el futuro", señaló Donatella Versace respecto a esta última colección, donde, por cierto, las estrellas fueron las hermanas Hadid: Bella (24) y Gigi (26). Esta última volvía a las pasarelas después de haber sido madre de su primera hija, la pequeña Khai, fruto de su relación con el cantante Zayn Malik (28).

