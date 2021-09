Angelina Jolie asegura que temió por la seguridad de su familia mientras estaba casada con Brad Pitt

La guerra entre Angelina Jolie (46 años) y Brad Pitt (57) parece no tener fin. Desde que anunciaron su separación en 2016, la que fuera una de las parejas más aclamadas de Holywood ha protagonizado un larga y difícil batalla por la custodia de sus hijos. La última en pronunciarse públicamente ha sido la actriz, quien ha concedido una dura entrevista en la que ha arremetido contra el intérprete.

"Hay muchas cosas de las que no puedo hablar", ha comenzado diciendo Angelina Jolie en su conversación con The Guardian Weekend. Sin embargo, ha terminado por abordar temas complejos como su difícil divorcio de Brad Pitt o su "mala experiencia" con Harvey Weinstein (69), un asunto al que no había hecho referencia anteriormente.

"Muchas veces no reconoces algo desde una perspectiva personal, sobre todo si estás enfocado en las mayores injusticias globales, porque todo lo demás parece más pequeño. Es muy duro. Me tomó mucho tiempo llegar al punto en que sentí que tenía que separarme del padre de mis hijos", ha expresado Angelina Jolie, quien ha catalogado su divorcio como "una cuestión de derechos".

Angelina Jolie y Brad Pitt, durante un evento en Londres.

Durante la conversación, en la que la actriz hizo referencia a los derechos de los niños, el periodista le preguntó si en algún momento temió por la seguridad de sus hijos y ella respondió: "Sí, por mi familia. Toda mi familia". Sin embargo, no desveló mayores detalles, ya que todavía está pasando por el proceso legal.

Actualmente, según ha comentado en la entrevista, Jolie sigue inmersa en una etapa oscura que ha afectado su vida desde hace varios años. Por ello, lo único que busca es que los suyos, incluido el padre de sus hijos, estén bien. "Quiero que nos curemos como familia y que estemos en paz. Siempre seremos una familia”, ha asegurado la estadounidense, que solicitó el divorcio en noviembre de 2016 después de supuestamente Brad Pitt, estando bebido, maltratase físicamente a su hijo Maddox (20), que entonces tenía 15 años.

Teniendo en cuenta sus vivencias, Angelina Jolie acaba de publicar el libro Conoce tus derechos, junto con la abogada de derechos humanos Geraldine Van Bueren. Se trata de una guía para ayudar a los niños a conocer sus derechos y reclamarlos.

Brad Pitt y Angelina Jolie en una imagen de archivo. Gtres

Experiencia con Weinstein

En su entrevista con The Guardian Weekend, Angelina Jolie ha desvelado que vivió una mala experiencia con el polémico productor, quien se le insinuó cuando tenía 21 años. A partir de entonces, la actriz se mantuvo alejada de él y advirtió a otras actrices sobre su comportamiento.

Harvey Weinstein, condenado por violación y agresión sexual, ya se ha pronunciado al respecto, a través de su agente, negando toda acusación de Jolie. "Para mí está muy claro que esto es para lograr más ventas en el libro de Angie. Nunca sucedió. Es una publicidad descaradamente falsa y engañosa'', dijo el representante del cineasta. "Eres Angelina Jolie, estoy seguro de que todos los hombres y mujeres del mundo muestran interés en ti. ¿Te está agrediendo el mundo entero?", añadió.

[Más información: Angelina Jolie debuta en Instagram con un impactante mensaje y bate todos los récords]

Sigue los temas que te interesan