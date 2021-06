Lucía Rivera, feliz con su soltería, confiesa por qué no quiere tener novio

En uno de sus mejores momentos a nivel laboral y con una carrera consolidada en el mundo de la moda de nuestro país, Lucía Rivera (22) ha reaparecido como imagen de una conocida marca, poco después de dejarse ver en actitud cómplice con Jaime Conde (27), desatando todos los rumores sobre una posible relación entre ambos.

Sin embargo, en conversación con los medios de comunicación, la hija de Blanca Romero (45) y Cayetano Rivera (44), molesta por el interés que despierta su vida sentimental, no ha desmentido un romance con el actor.

Lucía, por su trabajo viaja mucho. ¿Es de las que hace rápido la maleta? ¿Qué no falta en su bolso?

Muy rápido. Me sorprendo a mí misma a veces y todo. Lógicamente en mi bolso no falta el móvil, la cartera, cacao, muy importante, y rímel. Siempre voy sin maquillar, pero de repente no paso por casa, voy a una cena y me pongo rímel. No sé qué más.

¿Está resurgiendo el trabajo? Tuvo proyectos que se cayeron.

Sí, estoy muy contenta porque está volviendo todo. Estoy muy contenta porque al final con esto nunca se sabe, es un trabajo que sube y baja. Ahora estoy haciendo cosas muy guays.

¿Qué ha aprovechado en el confinamiento y que ha echado de menos?

De menos mi trabajo, lógicamente, y a mis amigos. Y aprovechar, tuve unos tres meses para parar, para conocerme... Soy otra persona. Me siento más madura, me quiero mucho más, me cuido mucho más, valoro las cosas de diferente manera.

¿Qué tal está su madre?

Muy bien, trabajando y muy contenta ella, muy guapa

¿Sus hermanos? A uno lo verá más que al otro.

Lógicamente, pero veo a los dos muy poco. Al final yo estoy aquí. Si es verdad que mi madre cuando trabaja se queda en casa y yo me quedo con Martín. Y el otro tiene a su madre y vive en el sur, que yo voy muy poco al sur, pero ahora aprovecharé e iré. Lo necesito.

¿Echará de menos a su padre también?

Mucho, mucho.

¿Y esa decisión de que quiere ser piloto?

Pues no sé, eso tenéis que preguntárselo a él. A él le encanta estudiar y hacer cosas nuevas. Siempre fue muy de hacer cursos y cosas así. No considero que se quiera hacer piloto, sino que es algo que le gusta y se está formando. Que le gusta, sin más. De ahí a ser piloto yo creo que tiene una carrera como para de repente ser piloto.

Desmintió que tuviese pareja y dijo que siempre la relacionaban con chicos y con chicas no. ¿Se podría enamorar de una chica?

Vuelvo a repetir. ¿Por qué es tan importante mi sexualidad? Lo he dicho, además, es que no tengo ni por qué negarlo ni decir que sí ni que no. Simplemente me llama la atención que en el siglo XXI sigamos pensando que tengo que tener novio. ¿Y si tengo novia qué pasa? Es que no pasa nada. Me llama la atención la antigüedad con la que se dice no porque lo sea, si lo soy es mi cosa. Tengo millones de comentarios con mujeres que son mis amigas al igual que con hombres que son mis amigos y nunca me vi en fotos con ninguna chica. Además, que estoy todo el día abrazada a mis amigas.

¿Está disfrutando ahora mismo de su soltería?

Yo estoy encantada. Yo no quiero problemas. Tener una pareja con mi trabajo es bastante complicado porque voy a estar mucho más tiempo fuera cuando se pueda viajar.

¿Con Marc Márquez tienes algún tipo de amistad?

Ya lo he dicho, me llevo genial con él y muy bien.

