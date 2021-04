Cayetano Rivera se prepara para ser piloto privado de avión: todos los datos

Eva González (40 años) se muestra preocupada por el nuevo reto en el que se ha embarcado su marido, Cayetano Rivera (44 años). El torero es un hombre de acción al que le fascina la adrenalina y se ha iniciado en unos estudios que nada tienen que ver con la tauromaquia. El diestro quiere ser piloto de avión.

El hijo pequeño de Paquirri y Carmen Ordóñez, dispuesto a cumplir su sueño de volar entre las nubes, se ha matriculado en la escuela de aviación Aerodynamics Academy en Vélez-Málaga. Está acudiendo al curso de piloto privado para obtener la licencia PPL(A). Se trata de un título para "poder pilotar aviones como afición o hobby y supone el primer paso a dar, de forma modular, en la carrera aeronáutica como piloto", tal y como especifica el centro instructor.

Cayetano acude a las aulas de la academia tras haber superado el certificado médico de clase 1 o el certificado clase 2 válidos para la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). El torero ha comenzado ya con la parte teórica de su curso, un aprendizaje esencial para después poder ponerse a los mandos de la aeronave conociendo la legislación vigente y los métodos que debe emplear para pilotar correctamente el avión.

El curso está compuesto por 200 horas de aprendizaje, repartidas entre una parte práctica y una teórica. La formación teórica responde a 155 horas y la práctica se compone de 45 horas, divididas en 5 horas de instrucción en un moderno y avanzado simulador de vuelo ALSIM 200 con pantalla visual panorámica de última generación y las otras 40 horas de vuelo en aviones Cessna 172, con capacidad de 4 pasajeros y motor de 160 hsp.

Rivera Ordóñez debe superar nueve asignaturas y sus respectivos exámenes finales. Las lecciones que tiene que aprender Cayetano son Derecho Aéreo, Actuaciones y limitaciones humanas, Performances del avión, Principios de Vuelo, Procedimientos Operacionales, Navegación visual, Conocimiento general de aeronaves, Meteorología y Comunicaciones.

Una vez obtenga la licencia PPL(A) podrá actuar como piloto al mando, o copiloto de cualquier avión no dedicado a actividades comerciales o profesionales remuneradas. Esto es, está habilitado a manejar una aeronave de hasta 5.900 kilos, llevar un pasajero (aunque luego deberá acreditar un máximo de 65 horas de vuelo con fines no comerciales), realizar vuelos de bautismo, transportar correspondencia y/o periódicos, traslados de una aeronave y algunas tareas más que no impliquen ingresos por su función.

En cuestión de unas semanas, el marido de Eva González presumirá de su nuevo título como piloto de aviación y podrá 'pasearse' por los cielos cada vez que lo desee. Pero el torero no solo disfruta entre las nubes y tocando tierra firme en las corridas de toros, también es un gran aficionado al esquí.

Fan de los deportes de riesgo

Cayetano Rivera suele aprovechar los días libres y las escapadas para visitar lugares que le permitan practicar los deportes que agiten sus pulsaciones y le hagan liberar endorfinas. La velocidad y el riesgo son sus aspectos favoritos a la hora de elegir sus aventuras y da prueba de ello en sus redes sociales.

El pasado 9 de marzo ponía rumbo a los Pirineos, concretamente a la estación de Baqueira Beret, junto a su mujer y disfrutaba de unos días de nieve y adrenalina, un entorno en el que se siente cómodo y feliz. Las fotos compartidas en su perfil de Instagram mostraban lo experto que es moviéndose en terrenos repletos de blanco.

Tanto le gusta el riesgo al torero que no solo se grabó bajando a gran velocidad por la pista, sino que cargaba además a sus espaldas a Eva González. El vídeo impactó a sus seguidores, pero también dio muestras de la gran complicidad que existe entre el matrimonio que ya llevan juntos más de una década.

