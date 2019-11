Lucía Rivera y Marc Márquez posan por primera vez juntos en un acto público

Este domingo por la noche ha sido la gran gala de cierre del Campeonato de Motociclismo. Una cita en la que ha acaparado todas las miradas el piloto Marc Márquez (26 años) y no solo por alzarse como campeón de la temporada. El motivo que ha hecho que la llegada del joven a la fiesta estuviera inundada de flashes es que acudió de la mano de Lucía Rivera (21).

Se trata de la primera aparición pública de la pareja. Su debut en un evento con fotógrafos y prensa era uno de los asuntos más comentados y esperados, y es que la modelo siempre ha asegurado que no tenía prisa ni motivos para acelerar esa mediática foto: "No está pensado, pero es algo natural, tendrá que pasar. No somos de mezclar nuestro trabajo, pero ocurrirá", respondía a los periodistas a principios del otoño.

Sin embargo, este 17 de noviembre ha sido la fecha escogida, y Valencia la ciudad afortunada de presenciar el posado conjunto de una de las parejas más buscaras y queridas del joven panorama español.

A su llegada a la fiesta mostraron su complicidad, aunque Lucía quiso ser discreta y dejar que su novio copase toda la atención en su gala de celebración del campeonato. Mientras los aficionados saludaban al piloto, la modelo se 'escabulló' por un rincón y esperó a que Márquez terminara de atender a los fans.

En el momento de posar en el photocall, la bella pareja se mostró impecable y muy profesional. Ella lució un largo vestido en color azul marino, de escote barco, ceñido, con una abertura lateral en la falda y con un gran escote que dejaba totalmente al descubierto su espalda.

Con este posado, Lucía y Marc han dado un importante paso en su relación, ya que eran muy reticentes a mostrarse juntos en público porque "no nos gusta mezclar nuestros trabajos", declaraba la joven hace unos días. Pero su noviazgo está tan consolidado que no han dudado en mostrar su apoyo mutuo con este debut a lo grande celebrando el éxito cada vez más rotundo del piloto, y es que, tal y como dijo la propia Lucía ante los medios: "Se lo curra todo en todos los sentidos, es un buen novio".

