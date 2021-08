Karelys Rodríguez habla sin tapujos tras la cogida de Cayetano Rivera: "Para cornada, la de Londres"

Tras estar sin noticias de Karelys Rodríguez desde hace varios meses, la examiga especial de Cayetano Rivera (44) ha reaparecido después de la cogida que el pasado domingo sufrió el diestro en Guijuelo, Salamanca. Un inesperado contratiempo que le causó la rotura de dos costillas y que ha obligado al hijo de Paquirri a echar el freno, perdiéndose, probablemente, buena parte de la temporada.

Pero, al margen del estado de salud del hombre del que estuvo enamorada durante años, la abogada canaria lanza un mensaje, dirigido a todas luces a la mujer del torero, Eva González (40). La isleña no duda en asegurar que "para cornada, la de Londres", en clara referencia al momento en el que sorprendieron a Cayetano cuando viajó a la capital inglesa para reencontrarse con ella, un episodio que fue portada de una conocida revista. Este hecho causó una gran crisis en el matrimonio entre el diestro y la modelo sevillana, que, afortunadamente, lograron superar.

Karelys Rodríguez, en una foto de Instagram. Redes sociales

Muy misteriosa con si ha encontrado de nuevo el amor y asegurando que ha olvidado por completo al torero, Karelys deja claro el motivo del distanciamiento: "Fui yo la que no quiso seguir más con esto y menos mal que pasó lo de Londres porque fue lo que hizo que se acabara todo", ha asegurado. Estas declaraciones dejan caer que si no les hubiesen pillado los paparazzi, Cayetano y ella continuarían con su amistad especial.



Por ello, y a pesar de que ya no queda nada entre ambos y no ha vuelto a saber nada del torero. En retrospectiva, la letrada apunta que hubo "sentimientos y compartimos cosas", por lo que no ha dudado en preocuparse del estado de salud de Cayetano tras su cogida. "Me alegro de que esté bien. No le deseo mal a nadie y menos a una persona que..." ha confesado antes de interrumpirse y lanzar su 'estocada' a Eva González, a la que, afirma, que no tiene nada que decirle.

Actualmente, la canaria se encuentra en Madrid y disfruta de una vida tranquila y alejada de los medios. Justamente anoche la abogada compartía un encuentro con amigas en un restaurante de Majadahonda y esta mañana del viernes 20 de agosto, haciendo gala de una estricta rutina fitness, no ha dudado en salir a correr.

Cuando todo estalló

La polémica portada de 'Semana' de diciembre de 2019.

Era finales de 2019 cuando las comprometidas imágenes entre Cayetano y Karelys veían la luz. El torero, pareja desde hace once años de Eva González y su marido desde hace cuatro, se deja ver en actitud cortés y afable junto a una amiga paseando por las gélidas calles de Londres. El paquete de fotografías, que fueron tomadas aquel 11 de noviembre, y fueron llevadas hasta la portada de la revista Semana.

Tras un breve paseo, ambos se han acercado a un restaurante situado en el barrio de Westminster, muy cerca del palacio de Buckingham para refugiarse de las bajas temperaturas y de paso tomar un refrigerio. En las imágenes interiores se les puede ver sentados en la mesa, uno frente al otro, y cogidos de la mano mientras conversan: ella, con los brazos extendidos hacia el diestro; y él, sosteniendo su mano entre las suyas.

[Más información: Un año del 'huracán' Karelys: una trampa, varias exclusivas y las últimas llamadas de Cayetano Rivera]

Sigue los temas que te interesan