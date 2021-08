El último dardo de Meghan y Harry contra Isabel II: su enfado tras el comunicado de la Reina

El distanciamiento entre los duques de Sussex y el palacio de Buckingham está muy lejos de desaparecer. De hecho, en cada uno de los movimientos de una parte para con la otra parece haber un mensaje directo que aviva aún más el enfrentamiento.

El último acontecimiento de esta historia se desprende de la biografía sobre los duques escrita por Omid Scoobie y Carolyn Durand, que se republicará el próximo 31 de agosto. Los autores anunciaron que su obra sería reeditada para incluir un capítulo sobre la archiconocida entrevista que los duques concedieron a Oprah Winfrey (67 años) y los primeros detalles sobre el texto ya han trascendido a la opinión publica. Entre sus páginas, algunas opiniones no dejan en buen lugar a la reina Isabel (95).

Ha sido la revista People quien ha tenido acceso anticipado a este epílogo, del que se puede extraer la conclusión de que tanto Meghan Markle (40) como el príncipe Harry (36) están molestos porque no se ha actuado de ninguna manera tras las denuncias que hicieron durante su entrevista con la comunicadora estadounidense.

La reina Isabel II y el duque de Edimburgo conocen al primogénito de los duques de Sussex, Archie. En la imagen, también la madre de Meghan. Gtres

En concreto, se apunta a la parte de la entrevista en la que se refirió de manera muy clara que alguien de la familia real británica había vertido algún comentario sobre el color de la piel de Archie (2), tildándolos directamente de racistas. Ante esto, la Reina difundió un templado comunicado que afirmaba que "las versiones pueden ser distintas".

Es ahora cuando se conoce la reacción del matrimonio a este movimiento de la abuela de Harry, a través de los autores del nuevo capítulo de la biografía. Los escritores afirman que para los duques no fue ninguna sorpresa esta manera de actuar de la soberana, emitiendo un comunicado en el que no se dice nada específico y no se reconoce que Harry y Meghan fueron víctimas de racismo, dentro de la propia familia. Según se recoge en la nueva parte de la biografía, la pareja considera que "meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad'' y están molestos por ello.

La reina conversa con lo duques de Sussex, en una imagen de archivo. Gtres

Esta no es la única información a la que la citada publicación ha tenido acceso. Según consta en este nuevo capítulo el matrimonio está feliz de haber abandonado el país natal de Harry y no se arrepienten en absoluto. También se muestran muy seguros de la conversación que mantuvieron con la periodista, con la que además, por la cercanía de sus viviendas, han tejido lazos de amistad.

Otro episodio que se menciona es el viaje del prícipe Harry desde Estados Unidos a Londres para asistir al entierro del Duque de Edimburgo. En el texto se señala que un segundo motivo para este desplazamiento fue que el menor de los hijos de Diana de Gales volvió a su país con la intención de arreglar las cosas con su familia, sin embargo, estos fueron parcos en palabras con él. Habló solo tres veces con el prícipe Guillermo (38), una con el príncipe Carlos (72) y tuvo "momentos maravillosos" con la Reina, según recoge People.

Esta información se conoce poco después de Thomas Markle (77) se pronunciara publicamente sobre la archiconocida entrevista. El trabajador de Hollywood fue entrevistado por la cadena de televisión británica GB News, y vertió de nuevo su opinión sobre algunos comportamientos de los duques de Sussex. El padre de la duquesa calificó esta aparición que dio la vuelta al mundo de "vergonzosa", y a los entrevistados les ha lanzado dos dardos, pues les ha llamado "mentirosos e hipócritas".

A pesar de la contundencia de las declaraciones, el padre de Meghan no se frenó ahí. Pues quiso solidarizarse con la Reina, dándoles de nuevo la espalda a su hija y al esposo de esta: "Por el amor de Dios. Atacar a su abuela de 95 años es imperdonable. Nadie en el resto del mundo se merece lo que han estado sacando. Es vergonzoso que estén haciendo esto".

