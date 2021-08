Muere la cuñada de Saray Montoya, hija y hermana de los dos hombres acusados de propinarle 15 puñaladas

Durísimo e inesperado golpe en el núcleo de la familia de los Rubio, emparentados con los Montoya. Pilar Rubio Salguero, hermana de Jorge Rubio 'El Canastero', marido de Saray Montoya, ha fallecido a causa de la Covid-19 en Sevilla a la edad de 36 años, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Este periódico se ha puesto en contacto con Ricardo Corzo, el abogado de Nicolás Rubio Salguero y Nicolás Rubio Silva, suegro y cuñado, respectivamente, de la exconcursante de Supervivientes y acusados de haberla apuñalado, quien ha desvelado que a Pilar se le tuvo que practicar una cesárea de urgencia para salvar la vida de su bebé antes de llevarla a la UCI, pues estaba embarazada.

"Con la muerte de Pilar, Saray habrá hecho una fiesta. O al menos eso dijo que iba a hacer porque todo este conflicto viene de ahí, de las burlas y las mofas de ella y de su hija cuando Pilar se infectó de coronavirus", afirma el letrado a este diario. "La familia está destrozada, imagínate... Todo lo que les está pasando es tremendo, encima con este problema...", apunta Ricardo Corzo.

Saray Montoya ('Supervivientes'), y su hija, apuñaladas.

Como es lógico, las versiones de Saray Montoya y su hija Naiara chocan frontalmente con la versión de Nicolás padre e hijo. Según Saray, el apuñalamiento por parte de su suegro, su cuñado y dos personas más se produce por una discusión entre hermanos, es decir, entre su marido, Jorge, y su cuñado, Nicolás.

A principios de año, ella y su familia contrajeron Covid-19 y nadie de su familia política se interesó por su salud. Ahora, la cepa delta se ha ensañado con los Rubio, hasta matar a Pilar, y según Saray, por el simple hecho de no preguntarles cómo estaban, la familia de su marido juró venganza y acudió en su búsqueda con un plan claro de matarla a ella y a su hija.

Lo que cuenta el abogado Ricardo Corzo es radicalmente distinto. Se apunta a varias llamadas del marido de Saray a su familia preguntando por su hermana, que estaba en la UCI del Hospital Virgen del Rocío. Después de que "no se hubiera preocupado por ella durante más de cinco días", Nicolás, su padre, le colgó el teléfono y le dijo que no volviera a llamar.

Supuestamente, en un gesto de ira y rabia, Naiara, la hija de Saray Montoya, envió varios mensajes insultando a la familia y diciendo que su tía, Pilar, iba a morir "porque lo estamos pidiendo nosotras. El día que se muera lo celebraremos como homenaje a su muerte y a ustedes". El sábado 31 de julio, un día después, la diseñadora y su marido, presuntamente y siempre según Corzo, llamaron a Nicolás Rubio Salguero para amenazarlo de muerte.

Saray Montoya tras ser presuntamente apuñalada por su suegro y su cuñado.

Llamadas que continuaron a las 0:51 horas de la madrugada y la tarde siguiente. En una de ellas, aseguraban que estaban en la puerta de su casa "con tijeras para pinchar la puerta de la casa y romper una mosquitera". De ahí se marcharon a otra vivienda, en la que aseguraban que los iban a esperar allí para "ajustarles las cuentas".

A continuación, al no encontrar a nadie, Saray y su hija se marcharon a casa de una de sus tías en el Cerro del Águila, desde donde volvieron a retar a su familia política. Varios parientes fueron a hablar con ellos, "para no tener más problemas, y, ¿cuál sería su sorpresa? que salieron Saray, su hija Naiara y al menos tres personas más con tijeras de costura grandes", con las que presuntamente agredieron a los familiares de su marido, informó Ricardo Corzo en un comunicado a los medios.

Una orden de alejamiento

Saray Montoya, destrozada, consigue su primera victoria en los juzgados frente a su suegro y su cuñado

15 días después de denunciar públicamente que su cuñado y su suegro habían intentado matarlas a ella y a su hija, Naiara, por "desencuentros", Saray Montoya reaparecía esta semana en los juzgados de Sevilla para declarar contra su familia política por intento de asesinato y pidiendo "justicia" tras recibir las 15 puñaladas que le propinaron, presuntamente, el hermano y el padre de su marido y que pudieron costarle la vida.

Hasta la fecha, Montoya ha logrado medidas cautelares contra estos dos hombres: una orden de alejamiento por la que se encuentra "muy satisfecha". A pesar de haber logrado esta primera victoria en los tribunales, Saray se rompía a la salida del juzgado asegurando que "todavía estoy esperando que se entreguen o que la policía los detenga porque nos consta que están en Sevilla".

Destrozada, la concursante de realities señaló que, aunque se recupera poco a poco, "las peores heridas son las del corazón". "La familia política, la de tu marido, es tu familia también. No me entra en la cabeza. Eso son los daños más fuertes, los del corazón", expresaba, asegurando que esto no acabará "hasta que la justicia haga su trabajo".

