El padre de Meghan Markle, ahora contra el príncipe Harry: "Atacar a su abuela de 95 años es imperdonable"

La familia de Meghan Markle (40 años) parece estar dispuesta a conseguir todos los resquicios de protagonismo que los medios estén dispuestos a concederle. Si hace unos días se conocía que el hermano de la duquesa iba a formar parte de la nueva edición de Gran Hermano Vip, en Australia, ahora ha sido el padre de ambos quien ha vuelto a conceder declaraciones respecto a príncipe Harry (36) y la duquesa de Sussex.

Thomas Markle (77) ha sido entrevistado por la cadena de televisión británica GB News, y ha vertido de nuevo su opinión sobre algunos comportamientos de los duques de Sussex. En concreto, el progenitor de Meghan ha centrado su discurso en dedicar ácidos calificativos sobre la entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah Winfrey (67). El que fuera trabajador de Hollywood ha calificado esta aparición que dio la vuelta al mundo de "vergonzosa", y a los entrevistados les ha lanzado dos dardos, pues les ha llamado "mentirosos e hipócritas".

A pesar de la contundencia de las declaraciones, el padre de Meghan no se ha frenado ahí. Pues ha querido solidarizarse con la reina Isabel (95), dándoles de nuevo la espalda a su hija y al esposo de esta: "Por el amor de Dios. Atacar a su abuela de 95 años es imperdonable. Nadie en el resto del mundo se merece lo que han estado sacando. Es vergonzoso que estén haciendo esto". Además, Thomas ha querido comparar la situación con la petición que hace años le hizo su hija, algo que a todas luces ha desoído: "Es vergonzoso para ellos decirme hace unos años que 'no hable nunca con la prensa', pero que luego se pasen tres horas en un programa con Oprah, donde Harry afirma que se está recuperando de su enfermedad mental y curándose a sí mismo. Es una broma".



Esta aparición sucede tan solo semanas después de que el progenitor de la duquesa lanzara un mensaje velado respecto a sus nietos. Y es que, a pesar de vivir a escasos 100 metros de la residencia de Harry y Meghan, el director de fotografía no conoce a Archie (2) y Lilibet. Por ello, aprovechó, otra de sus intervenciones televisivas para exponer que gracias a la labor de la justicia podrá ver y abrazar a sus nietos "en un futuro muy cercano". Con estas palabras, Thomas daba a entender que podría poner el asunto en manos de los tribunales.

"No deberíamos castigar -a Lili- por el mal comportamiento de Meghan y Harry. Archie y Lili son niños pequeños. No son peones. No son parte del juego. Y también son miembros de la realeza y tienen los mismos derechos que cualquier otro miembro de la realeza", sostuvo entonces, para añadir: ""Solicitaré a los tribunales de California los derechos para ver a mis nietos en un futuro muy cercano".

Mala salud y polémica tras polémica

El padre de la duquesa se ha aferrado a su mala salud como argumento para poder conocer cuanto antes a sus "nietos reales", como así se ha referido a ellos públicamente. El abuelo de Archie y Lilibet asegura tener miedo de "estar cerca de la muerte" debido a sus numerosos problemas de salud, tal y como lo ha contado en declaraciones para el programa Inside Edition del canal CBS TV. Sin embargo, él mismo ha sido quien ha puesto todo tipo de escollos en el camino hacia una reconciliación con su hija y la familia de esta. Desde que Meghan Markle se presentó al mundo como la futura esposa del príncipe Harry de Inglaterra, enseguida su padre se hizo notar en los medios de comunicación para destapar su relación con la entonces actriz.

Las polémicas, escándalos, cartas públicas a su hija llenas de críticas a su comportamiento han sido una constante. Incluso, le declaró la guerra a su hija queriendo hablar en contra ella en la batalla legal que Meghan tenía con la prensa, y que al final ganó sin juicios. Esta relación, que se va enfriando según pasan los días, hace prácticamente imposible una reencuentro cercano entre padre e hija, como así lo reveló la propia Meghan en la entrevista concedida a Oprah, donde dijo que "encontraba difícil reconciliarse con él".

