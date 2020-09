Esta es la cantidad que se ha embolsado Karelys Rodríguez por su entrevista sobre Cayetano

Karelys Rodríguez (28 años) fue una de las grandes protagonistas de este pasado fin de semana en lo relativo a la actualidad del mundo del corazón. La exnovia de Cayetano Rivera (43) se sentaba por primera vez en un plató de televisión y concedía su primera entrevista en directo en un medio de comunicación audiovisual.

La canaria eligió el programa Viva la vida de Telecinco para revelar algunos detalles de su relación con el torero, casado con la presentadora Eva González (39), y elegía hacerlo ahí amparada, fundamentalmente, en una cuestión laboral. A partir de ahora, Karelys formará parte del equipo de colaboradores del formato producido por Cuarzo Producciones.

Pero, ¿cuánto dinero se ha embolsado la joven por su entrevista con Emma García? ¿Cuánto cobrará por sus colaboraciones? ¿Cuáles son las funciones exactas que desempeñará la mujer que ha hecho tambalear el matrimonio entre Cayetano Rivera y Eva González? JALEOS tiene respuestas a todas esas preguntas.

Karelys Rodríguez en 'Viva la vida'.

Según la información que maneja este diario, Karelys Rodríguez cobró un caché que osciló entre los 2.500 y los 4.000 euros brutos por la entrevista en la que reveló los detalles de su intermitente historia con el matador. Además, la tinerfeña ha cerrado los honorarios máximos que abona el programa Viva la vida por colaboración.

Por cada tarde en el plató de Mediaset sin necesidad de ser, por supuesto, la protagonista del tema que se aborde, Karelys Rodríguez se embolsará 500 euros brutos. Tal y como ha podido confirmar este periódico por fuentes cercanas a la letrada, ella pactó que sería colaboradora del espacio de los fines de semana exclusivamente para disipar las dudas legales que surgieran entorno a los asuntos de la actualidad informativa del papel cuché: desde herencias a divorcios.

Este domingo por la tarde, por ejemplo, Karelys arrojó algo de luz al procedimiento legal por el que están atravesando Enrique Ponce (48) y Paloma Cuevas (47) tras haber decidido separarse de mutuo acuerdo. Y no solo habló de los vericuetos legales vinculados a este mediático divorcio sino de la liquidación del patrimonio y los bienes del mismo, casado en régimen de gananciales: desde sus casas hasta sus empresas.

Karelys Rodríguez se mostró muy nerviosa en su primera intervención. Mediaset

Si bien la presentadora y algunos de sus nuevos compañeros intentaron que Karelys participase en otros temas como la relación rota entre Rocío Carrasco (43) y Rocío Flores (23), la abogada alegó no tener demasiado conocimiento sobre el asunto y prefirió no opinar. La audiencia ha acompañado al programa de Telecinco pero no ha sobresalido, tal y como se esperaba con el aterrizaje bomba de Karelys como entrevistada y colaboradora estrella. Este sábado día 5 de septiembre, 'Viva la vida' cosechó un 13,5 por ciento de share y 1.357.000 espectadores. El domingo baja al 12.1 por ciento y 1.344.000 espectadores.

Y es que a pesar de todo, la joven se mostró muy prudente a la hora de hablar de su idilio con Rivera. Como ya hiciera el pasado mes de julio en la revista Lecturas, la canaria reiteró que lo suyo con el hijo de Carmina Ordóñez fue más que una amistad y que estuvo enamorada de él, aunque niega que ahora cuente la historia por despecho: "Hay cosas que duelen, pero no lo estoy haciendo por despecho, simplemente estoy pensando en mí y antes solo pensaba en la repercusión que lo que hiciera pudiera tener en otras personas".

Karelys Rodríguez confiesa haber estado enamorada de Cayetano Rivera. Gtres

Karelys afirmó que su contacto con Cayetano se terminó el pasado mes de diciembre tras la publicación de las fotografías en las que se les veía juntos paseando por Londres. Sin embargo, desveló que "de alguna manera" el torero había intentado ponerse en contacto con ella durante el confinamiento, es decir, entre los meses de marzo y mayo.

Karelys aseguró también que su vínculo con Cayetano en estos años ha sido "bastante intermitente". Un tiempo en el que ella se ha sentido mal "porque eso no estaba bien". A pesar de ello, se conformaba. Sabía que él estaba casado con Eva González y pese a todo, fue incapaz de romper esa historia a la que prefiere no poner etiqueta: "Cada vez que le veía era un momento de felicidad, luego llegaba a mi casa y me encontraba destruida".

