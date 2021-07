Las escuderas de Patricia Cerezo tras la separación: su amistad con Nuria Roca y sus planes de verano

Patricia Cerezo (49 años), la todavía mujer de Ramón García (59) a falta de la firma del divorcio, es una de las grandes desconocidas de la prensa del corazón. Pese a haber estado casada durante 24 años con el mítico presentador de televisión, su actitud siempre ha sido la de estar en un segundo plano. La etena consorte, como a ella le gustaba llamarse aún en relaciones con el padre de sus hijas, dejó su profesión de periodista para centrarse en su papel de madre desde que unió su vida al presentador.

"Madre, periodista, enamorada de la vida y madridista hasta la médula", se define a sí misma en su cuenta de Instagram. Pocos detalles se conocen de su vida más personal, más allá de los que ella ha querido deslizar en alguna ocasión, como que es una amante de la tauromaquia. Esa parcela es suya y siempre lo ha tenido muy claro: se conoce lo que se ha querido. Con el paso de los años, Cerezo ha ido tejiendo una red de amistades que ha alimentado con atención y cuidados. Tanto famosas como anónimas. Son sus escuderas, sus fieles confidentes, las amigas que han estado a su lado en los buenos y, sobre todo, en los malos momentos.

Patricia Cerezo en una imagen de archivo. Gtres

"Es que a Patricia no se la conoce en absoluto y eso es una baza con la que ella juega, afortunadamente", opina alguien cercano a su entorno familiar. No obstante, y muy a su pesar, tras la separación de Ramón García muchos han sido los medios de comunicación que han puesto el foco en Patricia Cerezo De Castellví. Pocas personas conocen la estrecha amistad que la une a rostros tan conocidos de la pequeña pantalla como Lydia Bosch (57), Paloma Cuevas (48), Genoveva Casanova (44), Carolina Adriana Herrera (51) o Nuria Roca (49). A JALEOS se le hace constar la "gran amistad de años" que une a Patricia con Nuria o con Bosch. Están para lo que se necesitan y han sido, junto con otras menos conocidas, "el gran apoyo" -además de la familia- de Cerezo en estos meses atrás, donde todo comenzó a cambiar en su matrimonio. Son las personas que formaron parte de ese reducido círculo al que Patricia le contó la realidad de lo que ocurría en su casa.

No todas las que se nombran tienen el mismo grado de amistad con la mujer de Ramón García, pero sí han formado y forman parte de su núcleo duro en Madrid: "Patricia es una persona que valora y cuida mucho la amistad y eso lo ha ido recogiendo como fruto. También se ha dado cuenta de muchas cosas con lo de Ramón". El grupo de amigas se hace llamar "Las Perezas", en un juego de palabras con el apellido de Patricia. No solo están, pues, para la fiesta y la algarabía. Uno de los momentos donde se pudo comprobar la gran amistad que existe entre ellas fue en 2018, cuando falleció el padre de la inminente exmujer de Ramón García.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NURIA ROCA (@nuriarocagranell)

En esa línea, se sostiene que casi todas tienen en común "su recelo" a que se conozcan aspectos de su vida privada o familiar. Puede que la más espontánea de todas en ese aspecto sea Nuria Roca. Sea como fuere, un numeroso grupo de amigas que, con el paso de los años, van sumando nuevas caras -Antonia San Juan (60) se ha unido al elenco gracias a Roca-, y más casos en común: sus separaciones matrimoniales. No en vano, Carolina Adriana se separó; también lo acaba de hacer Paloma Cuevas de Enrique Ponce (49). Y Lydia Bosch también vivió una separación un tanto tumultuosa del arquitecto Alberto Martín.

En otro orden de cosas, Patricia Cerezo y Ramón García se enfrentan a su verano más atípico y complicado: ambos tendrán que rehacer sus rutinas. Se informa que ella ya se encuentra, junto a su familia y sus hijas, Natalia (18) y Verónica (14), en la casa de verano que tienen en Cádiz, en la playa de La Barrosa. Si bien hace unos días este periódico sostenía que el exmatrimonio iba a coincidir unos días en Chiclana, como marcaba la tradición familiar hasta la fecha, ahora las informaciones que llegan son otras: "No está tan claro que sea así. El entorno de Ramón dice que tiene un verano muy intenso y que no sabe si se podrá acercar a Cádiz".

La puesta de largo de Natalia

De este modo, todo hace indicar que la expareja se reencontrará directamente tras el verano, en la puesta de largo de su hija Natalia. Será el 9 de septiembre en un evento familiar. El primero tras su separación: la puesta de largo de su hija Natalia, que se celebrará en el convento de Boadilla. Acaba de cumplir su mayoría de edad y se hará una gran celebración. Por todo lo alto.

Patricia Cerezo, junto a su hija mayor, Natalia. Redes Sociales

Allí estarán todos, desde sus amigos, hasta su hermana Verónica y sus padres. No serán los únicos. Habrá invitados sorpresa. "Ponce también está invitado. Pocas personas conocen la gran amistad que existe entre ellos. Ramón es uno de los grandes amigos de Ponce y un apoyo en la separación", es el mensaje que se hace llegar a este medio. Ponce acudirá, si nada de última hora lo impide. Su exmujer, Paloma Cuevas, es íntima de Patricia y "no se descarta" que ambos se reencuentren ese día. "Ellos se llevan estupendamente, se han dicho demasiadas cosas y todas falsas. Ese día, de asistir, no tendrán inconveniente en verse, eso te lo puedo asegurar. Los dos son buenos amigos de Ramón y Patricia, incluso ellos también están invitados a la comunión de Bianca, que será por esos días", se aclara. Por otro lado, en las últimas horas el periodista Jesús Manuel Ruiz ha publicado que Patricia Cerezo tiene una nueva ilusión sentimental.

No solo eso, sino que su hija mayor, Natalia, está al tanto de quién es ese hombre que le habría devuelto la ilusión a su madre. Además, se ha apuntado a que en las próximas semanas habrá importantes novedades sobre esta cuestión. "Ellos van a llevarlo de la mejor forma a nivel mediático por sus hijas. Todo se sabrá a su debido tiempo y cuando ellos tengan algo que contar", fue la respuesta que se dio al respecto a JALEOS.

[Más información: Ramón García y Patricia Cerezo, reencuentro en la puesta de largo de su hija: detalles e invitados sorpresa]

Sigue los temas que te interesan