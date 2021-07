Ramón García y Patricia Cerezo, los detalles de su ruptura: su intención inicial y la sentencia de divorcio

Este pasado miércoles una revista del corazón anunciaba la separación matrimonial de Ramón García (59 años) y Patricia Cerezo (49). Una de las parejas más longevas y sólidas del panorama nacional. Sin duda, la separación del verano. A las pocas horas de conocerse la noticia, ambos reaparecían juntos ante los medios mientras supervisaban sus respectivas mudanzas del que ha sido hasta la fecha el hogar conyugal en Pozuelo de Alarcón. Queriendo darle carta de normalidad a la situación, posaron sonrientes.

Expusieron lo bien que se llevan, que seguirán siendo familia por las dos hijas que tienen en común, Natalia (17) y Verónica (14), y Patricia aseguró, además, que todo se ha llevado en términos amistosos. No solo eso: desveló que la separación es "antigua". Tras esto, JALEOS se ha puesto en contacto con el entorno profesional y personal de Ramón García, uno de los presentadores más queridos de la televisión, tanto a nivel nacional como en Castilla-La Mancha, donde triunfa en la actualidad. Las fuentes consultadas datan la separación desde hace "dos meses y pico", si bien la relación llevaba mermada bastante tiempo. "Lo han intentado salvar, pero han tomado la decisión acertada".

Ramón García atendiendo a los medios tras conocerse la noticia de su separación. Gtres

Fue en aquel momento cuando ambos se sentaron a hablar. La cosa no iba bien y se sostiene al otro lado que mucho tuvo que ver la pandemia de coronavirus. "El estar encerrados terminó pesando mucho y antes de que todo terminara de mala manera han decidido acabar a tiempo y en buenos términos", informa quien bien lo sabe. En todo momento lo han vivido con "absoluta normalidad". Tanto, que sus hijas fueron las primeras informadas. Lo han encajado con gran "madurez", pese a todo. Se ha insistido mucho en el concepto familia: casi nada cambiará, seguirán siendo una familia unida.

Decía Ramón García hace unas horas que habrá muchas imágenes junto a su mujer. Este periódico ha podido conocer, de momento, el primer evento familiar al que ambos acudirán bien avenidos: la mayoría de edad de su hija Natalia, que tendrá lugar en los próximos días. "Se hará una gran fiesta con amigos y familiares", se desliza. Ahí estarán, también, sus padres.

En esa línea, se apunta que las hijas "vivirán con Patricia". Aunque también verán a su padre en el día a día, pues, como avanzó Semana, ambos harán vida en dos pisos en la misma urbanización, y muy cercanos. Otra de las fuentes consultadas por este medio asevera que no ha habido ninguna tercera persona: "Conociéndolos a ambos, pongo la mano en el fuego de que no. Quien diga eso o lo insinúe es que no los conoce en nada".

Ramón García y Patricia Cerezo en una imagen de archivo fechada en septiembre de 2019. Gtres

No ha existido tampoco ningún escollo en el acuerdo económico. Todo está más que claro. De hecho, ya existe una sentencia en firme de divorcio. Ni en lo tocante a la manutención de las hijas, ni en las propiedades y empresas "ha habido desacuerdo alguno". Ambos tenían "bien repartido" todo desde hace años. Alguien que conoce bien al matrimonio informa de que después del verano "se hará todo efectivo y firmarán".

La intención inicial de Ramón y Patricia era dejar pasar el verano y anunciar su separación a través de una revista amiga, pero todo se precipitaba este miércoles: "Ellos sabían que, tarde o temprano, esto iba a salir, sobre todo cuando en su entorno más cercano lo han ido conociendo más personas. Era inevitable una filtración como ha pasado". No ha supuesto ningún tipo de revuelo de puertas para adentro: todo estaba más que hablado.

Ramón y Patricia pasarán, como ya es tradición, parte del verano juntos en Cádiz, su lugar de veraneo: "Allí se instalará todo el verano Patricia y él irá y vendrá, estará días sueltos". Este periódico se ha puesto en contacto con una persona muy próxima al espacio que Ramón presenta en Castilla-La Mancha, En compañía, y esta fuente asegura que allí "todos somos una familia" y Ramón es un "tipazo" que hace el trabajo muy fácil: "Si lo ha pasado mal en algún momento por el tema de la separación no se le ha notado en absoluto". Según ha contado la periodista Paloma Barrientos -la cual consiguió las primeras declaraciones de García para Vanitatis-, el presentador no ha pretendido vetar la noticia de su separación en la cadena manchega. Antes al contrario: le ha dado toda la naturalidad del mundo.

Media vida juntos

Su historia de amor se remonta a finales de los 90. Coincidieron en los pasillos de TVE cuando ella era azafata y Ramón era ya un afamado presentador. Desde que cruzaron sus primeras miradas y palabras, supieron que compartirían su futuro juntos. Las últimas fotografías públicas del matrimonio junto a sus dos hijas datan del verano de 2018, cuando disfrutaban de unas vacaciones en la costa de Cádiz. Sin embargo, este pasado 8 de marzo de 2021, Patricia felicitaba a su marido por sus 24 años de matrimonio con una instantánea muy especial del día de su boda.

Patricia Cerezo y Ramón García, estas pasada Navidades. Redes Sociales

García y Cerezo han vivido media vida -literal de ella- juntos. Por lo que son muchas las alegrías y las penas que han experimentado unidos. Su mayor felicidad fue el nacimiento de sus dos hijas, pero también tuvieron que hacer frente a sucesos muy trágicos. Hace dos años, el presentador se sinceraba en Lazos de Sangre y confesaba uno de los momentos más duros de su vida, cuando perdió un hijo: "Siempre que te ocurre una desgracia y te toca hacer un directo, haces el mejor programa de tu vida. Yo he tenido pérdidas personales. Yo perdí un hijo en la época ¿Qué apostamos? Hice el programa y de aquello nadie se enteró". En el programa también contó que su mujer, Patricia, entonces embarazada, se encontraba en el público junto a sus padres en uno de los ensayos de ¿Qué apostamos? y a las pocas horas estaba siendo intervenida de un legrado porque había perdido de manera natural al hijo que ambos estaban esperando.

A pesar de los malos recuerdos, la ya exmujer del presentador solo quiere quedarse con lo positivo, tal y como reveló en un mensaje en sus redes hace pocos meses: "Yo, como buena Aries, me quedo siempre con lo bueno. Y con lo mejor de todo, mis hijas. Nuestra familia es lo más bonito que hemos formado. Por eso no puedo más que dar gracias a la vida".

[Más información: Ramón García y Patricia Cerezo se separan tras 24 años de matrimonio]

Sigue los temas que te interesan