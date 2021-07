La drástica decisión de Natalia, hija de Ramón García, al cumplir 18 años

Natalia García (18 años), hija del icónico presentador Ramón García (59) y Patricia Cerezo (49), ha alcanzado la mayoría de edad en un momento en que su familia se encuentra en la diana de los medios de comunicación. El inesperado divorcio de sus padres, tras 24 años de matrimonio, ha devuelto a la actualidad al vasco, a su ya exmujer y, por consecuencia, también a las dos hijas que nacieron fruto de esta unión.

Mientras que Verónica (15) la menor de ellas se encuentra todavía amparada por la Ley del Menor, los 18 años de Natalia permiten a los medios publicar su rostro, sin el velo de píxeles con el que deben ocultar la cara de su hermana. La primogénita del presentador es consciente de ello y también entiende que la coyuntura familiar ha provocado que el interés sobre ella aumente. Por eso, Natalia sabe que su mayoría de edad puede marcar un antes y un después respecto a su presencia pública -deseada o no- y ha decidido actuar.

Natalia, en una foto en blanco y negro compartida por su madre. Redes sociales

Hasta que Natalia ha alcanzado su mayoría de edad ha gozado de mucha privacidad. A pesar de la gran exposición mediática de su padre, el bilbaíno y su exmujer han sabido mantener alejadas a la joven y a su hermana del foco mediático. A partir de este momento, es Natalia quien toma las riendas de su presencia pública y ha iniciado esta etapa con una decisión que revela claramente sus intenciones: por ahora, no está entre sus planes transitar el camino a la fama. Y es que la joven, que hasta hace poco gestionaba sus perfiles en redes sociales de manera pública, ha decidido privatizarlos, de forma que solo tienen acceso a su contenido aquellas personas a las que previamente ella autoriza para que formen parte de su comunidad digital.

Esta decisión la ha tomado de manera uniforme tanto para su perfil de Instagram, donde acumula más de 5.000 seguidores, como para el de Tiktok, donde la cifra de followers rebasa los 4.000. Con todos estos fans Natalia compartía, como tantos otros jóvenes, momentos de su día a día. Desde confesiones en mitad de sus intensas tardes de estudio para superar el exigente último curso del bachillerato, a aficiones como la equitación y la moda, sin pasar por alto sus envidiables vacaciones con amigos visitando lugares como Marbella o la costa de Portugal.

Las cuentas de TikTok e Instagram de Natalia. Redes sociales

A pesar este hermetismo, a sus seguidores les queda un resquicio para seguir la pista de la madrileña. Y es que su orgullosa madre, no duda en dedicarle emotivas palabras a sus hijas cuando llegan fechas señaladas. La exazafata felicitó a su primogénita por su mayoría de edad vía Instagram y, aunque la joven no ha contestado a su madre -al menos en público-, si ha dado las gracias a algunas de las famosas amigas de esta, que han querido sumarse a los buenos deseos de Patricia. "Madre mía, 18. Felicidades", comenta Amelia Bono (40), a lo que se suma el piropo de Nuria Roca (49): "Felicidades, Natalia. No se puede ser más guapa". Nieves Álvarez (47), Genoveva Casanova (44) y Arantxa de Benito (50) son otras conocidas celebrities que han deseado feliz cumpleaños a Natalia.

¿Movimiento estratégico?

Quizás no sea el caso de la hija de Ramón García, pero actualmente existe una marcada tendencia entre los perfiles de redes sociales que comienzan a experimentar una creciente fama por algún motivo. Con el objetivo de ganar seguidores, privatizan sus cuentas durante algunos días en los que se acumulan cantidad de solicitudes de usuarios que quieren seguirlos. De esta forma, los seguidores aceptados sienten cierto grado de exclusividad, algo que es pura percepción ya que por lo general, quienes siguen esta estrategia no tienen ningún filtro a la hora de aceptar las solicitudes. Es esto lo que hace que el número de fans crezca como la espuma.

Precisamente esta fue la estrategia que siguió Julia Janeiro (18). En medio de una guerra mediática entre su madre y Belén Esteban (47), privatizó su perfil durante unas horas, lo hizo que la incipiente influencer pasara de los 13.000 seguidores a los 20.000 en este corto periodo de tiempo. Julia aceptó a un sinfín de seguidores entre ellos personalidades de la televisión como Kiko Hernández (44).

