Ramón García recuerda a sus invitados que fallecieron por COVID-19 y lanza un mensaje a los negacionistas

Muchas celebridades han puesto en tela de juicio la existencia de la pandemia del coronavirus, la cual paralizó el mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces. Miguel Bosé, Victoria Abril o Verónica Romero han puesto en tela de juicio todas las noticias que salen en los medios de comunicación, e incluso han captado la atención de esos mismos medios para dar alas a sus teorías.

En ese sentido, el presentador Ramón García lanzó un mensaje importante durante la emisión de En compañía, el programa que presenta en Castilla-La Mancha Media. Un formato al que acuden muchas personas mayores para buscar pareja tras haberse separado, o haber enviudado.

“Voy a hablar de una noticia que no es buena” decía el vasco. “Lo digo para la gente que niega la pandemia. Por aquí han pasado ya personas que ya no están con nosotros por culpa del COVID-19, gente que ha estado sentada aquí conmigo. Gente a la que hemos conocido y que hemos tratado. Se no han ido en este año y pico por el COVID-19” explicaba Ramón García, dejando claro que él ha conocido de primera mano a víctimas mortales del virus.

Entonces dirigió su mensaje a los negacionistas. “Que me digan a mí que esto no existe, que esto es un montaje. ¿Los que se han muerto lo han hecho por el montaje? 100.000 en España se han muerto por capricho. Un poquito de sentido común”, pedía el presentador, en un tono bastante serio, incluso enfadado.

Hay que destacar que Ramón García se ha convertido en uno de los presentadores estrellas de Castilla-La Mancha Media, gracias a este magacín En compañía, que ha revalidado la popularidad que logró en la década de los 90 y en la de 2000. En el programa, que arrancó sus emisiones en mayo de 2016, por lo que este mes celebra su primer lustro en antena.